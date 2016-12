Uber Romania, compania care ofera servicii de ride sharing in Bucuresti, Cluj, Brasov si Timisoara, recomanda clientilor sai sa evite orele de varf din intervalul 20:00 si 22:30 si 03.00 si 05.00 in noaptea de Anul Nou, astfel incat sa evite curse de cateva ori mai scumpe decat in mod normal.

In 2015, multi clienti s-au plans ca au platit tarife mai mari decat in mod normal pentru cursele efectuate prin intermediul aplicatiei Uber in noaptea de Anul Nou. In consecinta, compania a creat o lista de sfaturi si informatii utile pentru utilizatori, care sa-i ajute sa ajunga la destinatie in siguranta si la costuri cat mai reduse, conform News.ro.

“Peste tot in lume, noaptea dintre ani este una din cele mai aglomerate pentru Uber. In astfel de momente cu cerere exceptional de mare, pentru a asigura disponibilitatea unei masini, Uber foloseste tarifarea dinamica. In perioadele in care numarul de cereri este mai mare decat numarul de masini disponibile, sistemul aplica un algoritm care creste in timp real preturile pentru a incuraja mai multi soferi parteneri sa intre online pe platforma Uber”, au explicat reprezentantii Uber.

In aceste conditii, compania recomanda clientilor sai sa evite orele de varf. “In 2015, intre anumite ore, tariful dinamic mediu a fost de cinci ori mai mare. Cel mai mare tarif dinamic a fost de opt ori tariful obisnuit”, a precizat Uber. In noaptea de Anul Nou din 2015, in Bucuresti, cererea cea mai mare si, implicit, cele mai mari tarife, au fost intre 20:00 si 22:30 si intre 03.00 si 05.00 dimineata, cand tariful dinamic a ajuns, in medie, pana la de cinci ori mai mare fata de cel obisnuit, cu varfuri in care tariful a crescut si de opt ori.

In functie de cererea si de disponibilitatea masinilor din acest an, tariful dinamic poate creste si mai mult de atat. De fiecare data, utilizatorii vor fi notificati in aplicatie si vor avea optiunea sa refuze costul si sa revina in aplicatie mai tarziu. In 2015, cererea mare s-a mentinut pe tot parcursul noptii, insa in afara orelor de varf, tariful dinamic a fost unul mai redus. Spre exemplu, intre 23:00 si 24:00, tariful dinamic a fost, in medie, de 1,3 ori mai mare decat cel obisnuit.

Un alt sfat dat de reprezentantii companiei este ca, in noaptea de Anul Nou, clientii sa se bazeze pe estimarea tarifului pentru a nu avea surprize la finalul cursei. Mai nou, utilizatorii pot vedea estimarea costului pentru cursa inainte sa comande o masina. “Estimarea ia in calcul distanta pana la destinatie, timpul aproximativ si, daca este cazul, tariful dinamic care se aplica din cauza cererii mari”, a mai precizat compania.

O alta varianta de a beneficia de un tarif mic pentru cursele efectuate in noaptea dintre ani este folosirea optiunii de impartire a tarifului. Prin optiunea "Fare split" din aplicatia Uber, un utilizator poate imparti valoarea cursei cu ceilalti pasageri care au si ei un cont Uber. Fiecare utilizator care imparte tariful unei curse Uber va achita o taxa suplimentara de 1 leu. Compania a mai anuntat ca in noaptea de Anul Nou, optiunea de a programa o cursa in aplicatia Uber, valabila momentan doar in Bucuresti, nu va fi disponibila. Uber are la ora actuala peste 140.000 de utilizatori inregistrati in Romania.

Comanda unei curse Uber se face prin alegerea destinatiei in cadrul aplicatiei Uber de Android si iOS, iar plata se realizeaza cu cardul inregistrat in aplicatie. Ca si in alte regiuni ale lumii, Uber nu a scapat nici in Romania de acuzatiile de concurenta nelegala. Cel mai grav incident a avut loc la Cluj, unde patru soferi Uber au fost amendati cu cate 25.000 de lei si li s-au retinut placutele de inmatriculare. Uber a acuzat atunci autoritatile de abuz si a contestat decizia in instanta.

Sursa foto: Shutterstock/Prathan Chorruangsak