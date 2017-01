Nu de alta dar a inceput perioada concediilor si nimeni nu vrea sa stea in aglomeratie atunci cand se afla in concediu. Sa vedem, asadar, ce drumuri trebuie evitate pentru a avea parte de un concediu fara nervi in trafic.

DN1 Bucuresti-Otopen

Drumul National 1 este cel care face legatura intre Bucuresti si nord-vestul tarii. Stati linistiti insa, nu tot drumul este aglomerat insa. Conform CNADNR portiunea cea mai aglomerata a acestui drum este cea care se afla intre Soseaua de Centura a Bucurestiului si orasul Otopeni.

Citeste articolul integral pe Cars.ro.

Sursa foto: Shutterstock/AnnaTamila