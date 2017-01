Investitia pentru autoturismele hibride se ridica la 1 milion de euro. Acestea sunt modelele Toyota Auris Terra si Toyota Yaris. In ultimele 12 luni, EPH a reinnoit si flota de transport marfa, printr-o investitie de 1.500.000 de euro.

Europharm Distributie (EPH), unul dintre jucatorii de pe piata de distributie farmaceutica, a fost preluata in noiembrie 2016 de catre Interbrands Marketing & Distribution.

"In 2017, strategia noastra prevede continuarea investitiilor, atat pentru extinderea si imbunatatirea serviciilor oferite, cat si pentru cresterea acoperirii geografice a zonelor rurale si urbane mici”, a declarat Georgi Roussev, director general EPH.

EPH este activ pe piata autohtona de peste 20 de ani, cu vanzari de 200 de milioane de euro. Compania are in prezent in jur de 500 de angajati care lucreaza in 11 depozite, distribuie peste 3500 de produse de la 90 de furnizori locali si internationali si asigura livrarea in peste 5500 de puncte de vanzare: farmacii independente, lanturi de farmacii cu acoperire nationala, spitale si alte tipuri de clienti.

Interbrands Marketing & Distribution face parte din Sarkis Group International, avand linii de business dezvoltate in Romania, Bulgaria, Cipru, Belarus, Liban, Qatar, Irak si Libia. Interbrands este cea mai importanta companie din sectorul distributiei si marketingului FMCG din Romania.