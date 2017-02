Comertul online in afara granitelor ofera oportunitati de crestere importante care, in marea majoritate a cazurilor, nu sunt disponibile si in alte piete de retail: volumele vanzarilor cu amanuntul la nivel international se preconizeaza ca vor creste cu o rata medie anuala de 25%, intre 2015 si 2020 (de la 300 miliarde de dolari la 900 de miliarde) – adica de doua ori mai repede, comparativ cu ritmul de crestere al comertului electronic intern, reiese dintr-un studiu al DHL Express.

Totodata, retailerii online isi vor creste vanzarile cu 10-15%, in medie, doar prin extinderea portofoliului lor de produse si catre clienti internationali, ofertand si in afara granitelor. De o crestere si mai mare beneficiaza cei care includ servicii premium: comerciantii cu amanuntul si producatorii care au inclus o optiune de transport rapid in platformele lor online au crescut de 1,6 ori mai rapid, in medie, fata de alti jucatori.

"Transportul international este mult, mult mai usor decat cred multi dintre comerciantii cu amanuntul, iar noi vedem in fiecare zi impactul pozitiv pe care il poate avea asupra cresterii afacerilor clientilor nostri", a declarat Ken Allen, CEO-ul, DHL Express.

Raportul are la baza o cercetare de piata si realizarea unor interviuri de catre o firma de consultanta de management, lider la nivel global, precum si peste 1.800 de raspunsuri primite ca urmare a unui sondaj realizat in randul retailerilor si producatorilor din sase tari.

Producatorii beneficiaza tot mai mult de avantajele comertului elecronic pentru a trece la modele directe de vanzare cu amanuntul - ocolind "intermediarii" si oferind produsele online direct clientului final – si, astfel, acestia se asteapta sa creasca cu 30% mai repede utilizand comertul online international decat alte grupuri de retaileri.

Clientii de pe majoritatea pietelor au, de asemenea, din ce in ce mai mult discernamant, pretentiile lor fiind legate de disponibilitatea produsului si incredere, precum si oferte atractive, ca factori decizivi cand vine vorba de alegerea unui retailer online international.

Principalele provocari evidentiate de catre consumatori pentru achizitiile in afara granitelor sunt legate de logistica, incredere, pret si experienta clientilor. In acelasi timp, retailerii pot urma relativ usor o serie de pasi pentru a identifica, cultiva si a raspunde cerintelor din strainatate.

Raportul a remarcat faptul ca tendintele din e-commerce au dat nastere unui nou eco-sistem de ofertare si de solutii non-standard (cum ar fi furnizorii de programe pentru platile online, care trebuie integrate in website-ul retialierilor online), care ii ajuta pe acesti comercianti sa-si adapteze oferta la lumea digitala si sa tranzactioneze cu clientii de pe pietele externe.

Partenerii logistici globali pot oferi sprijin in identificarea celei mai bune solutii cand vine vorba de depozitare centralizata si locala, in timp ce optiunile de livrare rapide, sigure si flexibile pot reprezenta un instrument important in transformarea unui interes speculativ in loializarea clientilor pe termen lung.