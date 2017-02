Constructorul auto Dacia, parte din grupul francez Renault, recheama in service-urile din Romania 1.478 de unitati Logan II si Sandero II din cauza unor posibile probleme la sistemele de franare si la airbag-uri, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

Primul lot rechemat este format din 754 unitati Dacia Logan II si Sandero II, care pot avea probleme la sistemul de franare, din cauza etrierului de frana din partea dreapta fata. Masinile vor fi verificate in service si, daca este nevoie, compania va inlocui piesele defecte. Durata operatiunii este estimata sa dureze intre 20 si 80 de minute, in functie de complexitate, conform News.ro.

Al doilea lot este format din 724 de masini Dacia Logan II, care ar putea avea probleme la airbag-uri. Compania va verifica aceasta componenta si va inlocui piesele cu probleme, daca este nevoie. Durata operatiunii este estimata la 50 de minute.

In plus, Renault recheama in Romania un lot de 153 de modele Clio IV, care pot avea probleme la sistemul de franare, tot din cauza etrierului de frana din partea dreapta fata. Dacia a fost anul trecut lider pe piata automobilelor noi din Romania, cu 27.597 unitati inmatriculate, circa 29,1% din totalul inmatricularilor de masini noi, avand un avans de 2,8% fata de 2015.

Sursa foto: Shutterstock/Cineberg