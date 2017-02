Noua generatie Ford Fiesta ST accelereaza de la 0-100 km/h in 6,7 secunde.

A treia generatie Fiesta ST va fi primul model din istoria Ford Performance care ofera un motor cu trei cilindri si devine primul Fiesta ST care beneficiaza de sistemul selectabil Drive Modes. Acesta permite configurarea sistemelor care controleaza motorul, directia si stabilitatea masinii cu ajutorul setarilor Normal, Sport si Track, generand o experienta optimizata si distractiva la volan in contexte care difera de la rularea pe autostrada la zilele dedicate circuitului.

Drive Modes va ajusta, de asemenea, raspunsul tehnologiei Electronic Sound Enhancement (ESE) si valva activa de evacuare care controleaza sunetul dezvoltat de motor. Aceste tehnologii amplifica sunetul sportiv natural dezvoltat de noul motor EcoBoost de 1.5 litri, care beneficiaza de asemenea de o premiera semnata de Ford la nivel de industrie: primul sistem de dezactivare a cilindrilor oferit pe un motor cu trei pistoane. Acesta reduce si mai mult nivelul anticipat al emisiilor de CO2 pana la 114 grame/km.

Disponibila inca de la lansare, in prima parte a anului 2018, in versiuni cu trei sau cinci portiere, noua generatie Fiesta ST va fi oferita intr-o varietate mai mare decat oricand in ceea ce priveste optiunile de personalizare si echipamentele interioare. Designul exterior curajos si distinctiv include o grila de tip fagure inspirata din motorsport si jante exclusive din aliaj cu dimensiunea de 18 inch.

Arhitectura cu trei cilindri a acestui motor furnizeaza in mod natural un cuplu ridicat la turatii joase. Performantele sunt imbunatatite suplimentar de un turbocompresor nou care foloseste un design opitmizat al turbinei pentru a genera presiune mai rapid si pentru a minimiza intarzierea raspunsului turbinei cu scopul de a oferi o experienta directa si distractiva in timpul condusului.

Sasiul agil si responsiv pregatit de Ford Performance va fi sprijinit de o versiune imbunatatita a tehnologiei de control vectorial al cuplului, care imbunatateste tinuta de drum si reduce subvirarea franand roata fata de pe interiorul virajului in momentul abordarii acestuia. Pachetul ESC cu trei moduri de functionare ii va ajuta pe soferi sa aleaga intre o interventie completa a sistemului, un mod permisiv cu interventii limitate si o dezactivare completa.