Astfel, in ianuarie, tarifele carburantilor au scazut cu 50 de bani dupa eliminarea supraaccizei, iar pretul afisat de benzinarii a fost de 4.8 lei pe litru. Acum, daca te duci sa alimentezi, vei vedea ca pretul motorinei de la pompa este de 4,93 lei. Nu este o diferenta foarte mare, dar se simte la buzunar, spun soferii care dau vina pe taxele pe care le impune statul roman. Mai mult, soferii nu inteleg cum Romania poate plati atat de mult pe conbustibil in conditiile in care are zacaminte substantiale de petrol.

Sursa foto: Kichigin/ Shutterstock.com