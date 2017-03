Cotidianul francez Liberation a publicat portiuni din raportul agentiei din care reiese ca Renault, la fel ca Volkswagen, a folosit un dispozitiv ilegal pentru a modifica emisiile de NOx ale vehiculelor sale (diesel).

Renault a falsificat testele de emisii cu mult timp inaintea Volkswagen, iar din raport reiese ca inclusiv CEO-ul Carlos Ghosn a cunoscut tot timpul ca emisiile sunt falsificate, scrie Deutsche Welle.

Renault neaga vehement orice falsificarea a emisiilor pe scara larga care nu respecta cerintele, in special prin utilizarea oricarui dispozitiv de inselaciune. In plus, Renault numeste articolul de ziar "dezechilibrat", si ca, din moment ce producatorul auto nu are acces la ancheta, nu poate face alte comentarii.

Anchete si in Germania, la Volkswagen si Audi

Procuratura din Germania a efectuat in martie perchezitii la sediul central al grupului Volkswagen din Wolfsburg, la cele mai mari doua fabrici ale diviziei Audi, precum si la alte unitati ale acesteia, in legatura cu manipularea emisiilor in timpul testelor de poluare efectuate vehiculelor.

Potrivit procuraturii din Munchen, investigatia se refera la vanzarea a circa 80.000 de automobile diesel Audi in Statele Unite, in perioada 2009-2015, existand suspiciuni ca acestea au fost prevazute cu dispozitive care reduc nivelul emisiilor in timpul testelor. Vanzarile de pe pietele europene nu fac parte din investigatie.

Sursa foto: KELENY / Shutterstock