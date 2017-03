Hyundai testeaza, in conditii de iarna, primul model dezvoltat in cadrul diviziei de performanta a marcii, care va dispune probabil de 260 CP furnizati de un propulsor turbo de 2 litri.

In momentul lansarii, in a doua jumatate a anului 2017, i30N va avea o transmisie manuala, iar in 2018 va primi si o cutie automata. In planul Hyundai este si o versiune cu tractiune integrala, un rival pentru Ford Focus RS.

i30N este cel de-al treilea membru al familiei i30 si a fost dezvoltat avand ca sursa de inspiratie domeniul motorsport. Pe parcursul testarilor din Suedia, Thierry Neuville, pilotul Hyundai Motorsport din cadrul Campionatului Mondial de Raliuri, a verificat performantele autovehiculului pe un lac inghetat.

"Inginerii Hyundai au acordat o atentie deosebita pentru dezvoltarea cutiei de viteze si a diferentialului. De asemenea, autovehiculul dispune de tractiune si stabilitate sporite in conditii de drum alunecos, fiind totodata usor de manevrat. Un conducator auto va beneficia de o senzatie similara de condus cu cea oferita de o masina de curse”, a declarat Thierry Neuville.

Testele pentru dezvoltarea si reglarea sistemelor dinamice ale autovehiculului se desfasoara in Arjeplog, Suedia. Sistemul de control electronic al stabilitatii (ESC), diferentialul electronic cu alunecare limitata (eLSD), directia, amortizoarele, suspensia, precum si anvelopele sunt verificate in conditii meteorologice extreme, la temperaturi de pana la - 30 grade C.

„Obiectivul Hyundai este de a asigura experiente dinamice la volan, aspect evidentiat si de logo-ul N, care simbolizeaza traseul sinuos al unui circuit de curse”, a mentionat Alexander Eichler, Head of High-Performance Vehicle Test and Development al Centrului Tehnic Hyundai Motor Europa.