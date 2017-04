Autoritatile franceze au anuntat in luna februarie ca solicita procurorilor sa ancheteze Grupul PSA Peugeot-Citroen pentru incalcarea testelor de emisii. La vremea respectiva, constructorul s-a aratat "surprins" si "socat" de aceasta decizie, insa acum surse judiciare au confirmat ca procurorii au decis sa inceapa efectiv ancheta.

Nu este foarte clar care sunt modelele vizate de ancheta, insa stim ca in luna ianuarie autoritatile franceze anuntau ca modelul C4 Cactus a emis de 7 ori mai multe noxe in testele de pe sosea. In plus, cinci modele ale Grupului francez au emis mai mult oxid de azot decat limitele europene in cadrul unor teste efectuate pe autostrazi.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro