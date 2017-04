Comisia Europeana a anuntat la inceputul lunii aprilie un proiect care prevede masuri drastice impotriva constructorilor care incalca testele emisii si reguli noi pentru modul in care au loc acestea. Cea mai importanta noutate este propunerea ca producatorii care incalca testele de emisii sa plateasca o amenda de 30.000 de euro pentru fiecare masina implicata in caz. In plus, proiectul prevede ca testele vor fi platite de guvernele tarilor membre, nu de constructori.

Sursa foto: Automarket.ro