Policolor Automotive prezinta un produs cu nanotehnologie, Klar by Virtus, in prima cabina mobila pentru refinish auto din Romania.

Cabina mobila pentru refinish este acum in targul Autovit din Bucuresti, urmand ca apoi aceasta sa porneasca intr-o caravana nationala.

”Ne bucuram ca lansam in Romania un produs inovator si o noua platforma pentru “spot repair” si detailing, care schimba regulile unui joc extrem de serios si profesional”, a declarat Cristian Crainiceanu, director comercial al diviziei Automotive & Industrial din cadrul Policolor.

In trecut, un retus auto era posibil doar cu folosirea a minim doua sau trei produse de polishare, alese in functie de tipul lacului si al vopselei, si trebuia sa se intervina succesiv cu mai multe paste in functie de granulatie.

Klar by Virtus este printre putinele sisteme de polishare care foloseste o singura pasta abraziva. Produsul este pe baza de apa si elimina definitiv toate zgarieturile si urmele de abraziv, astfel incat la final rezulta un aspect cu luciu deosebit, fara “holograme”.

Prin actiunea pastei abrazive se obtine deja aspectul final dat de tehnologia bazata pe ceruire, produsul fiind astfel foarte economic. Producatorul garanteaza o economie de material de pana la 50% si o reducere a timpului de lucru cu pana la 30%.

Produsul este foarte usor de curatat si utilizat, nu murdareste, nu pateaza elementele de crom si cauciuc, nu necesita mascarea masinii. Fiind un produs pe baza de apa nu este conditionat pe timpul verii de temperaturi ridicate, nu se usuca si nu lasa urme pe elementele din plastic.

Grupul Policolor – Orgachim este liderul regional in domeniul tehnologiei vopselelor si lacurilor in zona Sud-Est Europeana. Klar Professional este furnizor de sisteme complete pentru sectorul de refinisare auto: vopsele si lacuri pe baza de apa, grunfillere, chituri, sisteme ready mix. Portofoliul Klar a ajuns la peste 500 de produse.

Policolor ofera sisteme complete pentru refinisarea autovehiculelor - sub brandurile Klar Professional, Klar Ultra, Emaur si Silverpol - in cadrul Policolor Automotive si produse destinate acoperirilor industriale cu arie larga de aplicabilitate, aflate in cadrul Policolor Industrial Coatings.

Produsele Policolor sunt prezente in peste 3.000 de magazine de retail traditional, in marile retele de bricolaj din Romania si in peste 1.000 de service-uri auto din tara. Compania dispune in prezent de o retea de 12 magazine proprii. Grupul Policolor – Orgachim opereaza doua mari unitati de productie: Policolor Romania si Orgachim Bulgaria si este liderul regional in domeniul tehnologiei vopselelor si lacurilor in zona Sud-Est Europeana.