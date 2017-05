Mazda deschide pe 13 mai in Germania primul muzeu de masini clasice al marcii japoneze din Europa. Cele 45 de modele Mazda clasice sunt expuse in Augsburg.

Frey Mazda Classic Car Museum este un proiect al distribuitorului auto local Auto Frey cu sprijinul Mazda Germania. Cele 45 de modele sunt de pe toate pietele, nu doar cele vandute in Europa.

Muzeul, amplasat intr-un vechi depou de tramvai din 1897, este reamenajat si include, de asemenea, o zona dedicata evenimentelor, un restaurant si un magazin de suveniruri.

Modelele expuse, printre care Mazda Cosmo Sport (1967), Mazda Luce RX87 (1969) si Mazda RX-7 (1992), sunt unele dintre cele mai bine vandute modele cu motor rotativ din istoria automobilistica, demonstreaza inca o data ca Mazda a imbinat tehonologia inovatoare cu designul uimitor si placerea de a conduce cu mult timp in urma.

Alte atractii sunt un Mazda R360 din 1960, primul autoturism de serie al companiei, un camion Mazda K360 (1962) de tonaj usor, cu trei roti, un coupe din 1966 Mazda Familia 1000, un Mazda 616 produs in 1976, primul model aflat oficial la vanzare in Germania incepand din 1973, precum si modelul Mazda AZ-1, o masina sport aparte , usoara, de dimensiuni medii, din 1992.

Modelele expuse vor fi schimbate in mod continuu cu alte masini din colectia familiei Frey de peste 120 de exemplare destinate rotatiei exponatelor. Organizatorii spera ca muzeul sa devina un centru pentru intalnirile clubului Mazda Clasic, precum si pentru evenimentele auto in general. Auto Frey este dealer Mazda din 1978 si in prezent opereaza trei centre in zona Augsburg.