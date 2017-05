Grupul Renault va avea disponibile anul acesta 500 de joburi in cadrul companiei, in orasele Bucuresti,Titu si Mioveni, a declarat Yves Caracatzanis, director general Grup Renault Romania.

Pentru activitatea de R&D, compania ofera oportunitati de dezvoltare adresate inginerilor auto, cu profil educational tehnic, iar pentru Renault Servicii Romania sunt posturi disponibile in activitatile de supply chain, post-vanzare si studii de piata. In oferta Renault, exista si posturi in echipele departamentelor calitate, financiar si achizitii.

Pentru activitatea de fabricatie vehicule (platforma industriala de la Mioveni) compania cauta specialisti cu profil tehnic, experienta in automatizare si audit performanta industriala.

Productia Dacia este in crestere

Productia in ceea ce priveste activitatile de mecanica si vehicule pe platforma industriala de la Mioveni a crescut anul acesta. Capacitatea de productie cutii de viteze TLx a crescut anul acesta la 12.000 unitati /saptamana (cutia de viteza care echipeaza Duster) de la 7.500 unitati, cate se fabricau initial. Pana in prezent, uzina a produs 12 milioane de cutii de viteze TLx.

Circa 50% din total aluminiu produs la nivelul Grupului Renault este realizat la Turnatoria de la Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia, cea mai mare din tara si la nivelul Grupului Renault.

Cifrele de productie in 2016 :

Uzina Vehicule Dacia

o Produse: Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Renault Symbol

o Productie totala : 320.457 unitati

o 4 departamente : Presaj, Caroserie, Vopsitorie, Montaj

o 13 vehicule/zi

Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia

o Produse : Motoare 0.9 Energy TCE si K7 (448.586 unitati), CV (530.493 unitati), Sasiuri (859.000 unitati), Turnatorie Aluminiu

o 122 linii de productie

o Clienti: uzine Dacia, Renault, Nissan

Directia Logistica Romania inclusiv AILN

o 2,6 milioane m3 expediati catre alte situri ale Groupe Renault = 1.400.239 vehicule asamblate