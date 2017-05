Cei de la Mercedes-Benz au decis ca extinderea gamei este o idee buna care poate fideliza si mai mult clientii deja existenti si care poate atrage in acelasi timp un nou segment de clienti noi. Spre exemplu, nu in urma cu mult timp am aflat despre planurile germanilor cu privire la noua platforma MFA2 dedicata modelelor compacte cu tractiune fata. Initial, platforma trebuia sa fie atribuita unui numar de cinci modele, insa in cele din urma numarul a ajuns la opt.