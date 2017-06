Mercedes-Benz lanseaza in premiera mondiala noul autocar Tourismo RHD, care urmeaza sa inlocuiasca cel mai bine vandut autocar cu podea ridicata din Europa dupa unsprezece ani.

Noul Tourismo RHD Productia in serie a Tourismo RHD va incepe in luna iulie a acestui an, toate modelele urmand a deveni disponibile pe piata pana la sfarsitul anului 2017.

Configuratia pentru Tourismo RHD are la baza cea mai noua generatie de motoare Mercedes-Benz OM 470, cu sase cilindri in linie, cilindree de 10,7 l si pachet de eficienta. Varful de gama in materie de motorizari, cu 456 CP, combina dinamica remarcabila cu consumul redus de combustibil.

O alta noutate a Tourismo RHD consta in motorul compact Mercedes-Benz OM 936, cu sase cilindri in linie, cilindree de 7,7 l si 354 CP. Acesta imbina consumul mic de combustibil cu o greutate redusa a autovehiculului, ceea ce ii confera o capacitate extinsa de depozitare si o eficienta ridicata la nivel de costuri.

Cu noile echipari optionale, precum Predictive Powertrain Control (PPC) sau Eco Driver Feedback (EDF), consumul de combustibil si emisiile pot fi reduse si mai mult.

Sistemul de franare de urgenta Active Brake Assist 3 (ABA 3), functia Stop/Start Assist, pentru conditii de trafic aglomerat, si sistemul de detectare a somnolentei Attention Assist (AtAs) sunt trei exemple ale tehnologiei de siguranta a noului Tourismo RHD. In cazul unui eventual accident, sistemul Front Collision Guard (FCG) protejeaza soferul si copilotul in caz de coliziuni.

Noul design al bucatariei din autocarul Tourismo RHD, cu o multitudine de echipamente, imbunatateste confortul pasagerilor, la fel ca noul sistem de climatizare: control bi-zonal cu reglare automata si doua circuite separate pentru incalzire si climatizare asigura o temperatura constanta la bord.

Functionalitate: patru modele, doua cabine, un autocar cu podea ridicata deosebit de adaptabil

Cu patru modele de trei lungimi diferite, acest model de autocar cu podea ridicata acopera toate cerintele. O alta noutate este faptul ca toate modelele sunt disponibile cu volan pe stanga sau pe dreapta. O alta caracteristica deosebita a noului Tourismo este posibilitatea de a alege intre doua cabine pentru oricare dintre modelele cu volan pe partea stanga: companiile pot alege varianta Cockpit Basic Plus sau varianta Cockpit Comfort Plus, pentru un plus de confort.

Designul, volanul multifunctional si noul panou de bord cu afisaj color TFT sunt identice in ambele variante. Cu toate acestea, difera forma si modul de functionare. Cockpit Comfort Plus se diferentiaza, de exemplu, prin sistemul Coach Multimedia System CMS in versiunea double-DIN si prin utilizarea placutelor decorative.