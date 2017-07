Sistemul de franare de urgenta Active Brake Assist 4 (ABA 4) este introdus pentru prima oara in aceasta clasa la bordul S 531 DT. Aditional fata de functiile disponibile anterior - franare totala ca reactie la obiectele stationare sau obstacole in miscare aflate in fata vehiculului - acum incorporeaza si detectarea pietonilor aflati in miscare, declansand un raspuns automat de franare.

O alta premiera mondiala in segmentul de autobuze si autocare este utilizarea sistemului Sideguard Assist la bordul noului autocar etajat. Aceasta este prevazut cu senzori radar pentru a monitoriza latura din dreapta pe intreaga lungime a autocarului. Astfel, sistemele autocarului avertizeaza soferul de prezenta pietonilor, biciclistilor si obstacolelor stationare in momentul virarii la dreapta. In afara zonelor urbane, sistemul ofera asistenta la schimbarea benzilor de circulatie.

Interiorul este luminos, iar designul lasa impresia unui autocar foarte incapator. Scarile care leaga cele doua punti ale autocarului reprezinta un punct de atractie. Cu un finisaj lucios, acestea sunt prevazute cu panouri realizate din plastic acrilic semi-transparent.

Treptele bicolore cu iluminare individuala si balustradele dispuse pe toata lungimea scarilor le confera pasagerilor un sentiment de siguranta la parcurgerea treptelor.

Un sistem optional de dispersare a odorizantului la interior. Atunci cand contactul este cuplat si portiera sau una dintre usi sunt deschise, sistemul de odorizare elibereaza automat un parfum discret si foarte placut, pentru a-i intampina pe oaspeti la bord. Componentele principale ale sistemului de odorizare au fost preluate de la Mercedes-Benz Clasa S. Exista sase variante de parfumuri disponibile, de la aromele proaspete, sportive, la un parfum mai puternic amintind de cel al pielii naturale.

La nivelul seriei 500, S 531 T reprezinta un model aparte datorita spectrului larg de aplicatii si a diversitatii sale de echipamente si variante. Acest lucru este reliefat si de aspectul sau modern si distinctiv. Partea frontala a noului autocar, cu panoul de culoare inchisa si inscriptiile argintii isi au originea in modelele TopClass 500.

O trasatura noua este imbinarea eleganta a parbrizelor, demarcata de bara de aluminiu. Pe peretii laterali, designerii au adaptat semnul distinctiv al marcii – banda de aluminiu "La Linea" – aceasta extinzandu-se acum pe toata muchia acoperisului. Conturul geamurilor largi este evidentiat de decoratiunea din aluminiu prezenta la nivelul treptelor din spate. Emblema cromata cu marcaje de marca de la TopClass 500 este prezenta sub luneta autocarului – un finisaj perfect pentru un autocar spectaculos.