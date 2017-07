"Intr-o lume in care orasele devin tot mai aglomerate in care numarul masinilor cresc substantial de la un an la altul, vrand nevrand apar situatii neplacute care duc la conflicte intre soferi, pietoni si soferi sau autoritati si soferi. Avand in vedere faptul ca lipseste cu desavarsire orice fel de metoda moderna de comunicare in aceasta directie, se observa aparitia unui numar tot mai mare de incidente determinate fie de parcari necorespunzatoare, blocari de acces ori deteriorari accidentale ale autovehiculelor parcate", spun dezvoltatorii platformei peParbriz.ro.

Platforma peParbriz.ro pune la dispozitia tuturor partilor implicate in trafic un mediu simplu de a contacta un posesor de autoturism sau pentru a fi contactat in cazul unei parcari necorespunzatoare sau al unui incident.

Inregistrarea se poate face fara formulare de completat si fara divulgare de date personale, cu exceptia numarul de inmatriculare al masinii si al numarului de telefon, in scopul de a putea primi gratuit mesajele prin intermediul aplicatiei.

Orice conducator auto inregistrat pe platforma peParbriz.ro poate fi contactat fara a face public numarul sau de telefon mobil, fie online prin intermediul site-ului, fie offline prin trimiterea unui mesaj cu tarif normal catre numarul de telefon 0PEPARBRIZ cu numarul de inmatriculare a masinii in cauza.

Antreprenorii lucreaza si la o aplicatiei pentru platformele iOS si Android. Pentru ca un posesor de autoturism sa poata fi contactat este necesara inscrierea sa pe platforma peParbriz, fie online, fie offline. Inregistrarea este gratuita.

Odata inregistrati, acestia vor putea fi contactati fara a isi expune date cu caracter personal, obicei tot mai intalnit prin plasarea pe bord a unei hartii cu numarul de telefon. In schimb, pentru a facilita comunicarea, conducatorii sunt invitati fie sa lipeasca stickerul pe parbriz, fie sa tipareasca unul din mesajele cu instructiuni si sa il afiseze.

Una din primele semne de intrebare care au aparut a fost cum vom adresa situatiile de rea intentie si abuz. Astfel au fost introduse o serie de limitari in ceea ce priveste numarul de masini asociate unui numar de telefon sau volumul de mesaje trimise unui posesor auto.

De asemenea trimiterea de mesaje prin intermediul aplicatiei, precum si primirea lor prin SMS este gratuita, mesajele trimise prin SMS sunt taxate la tarifele practicate de retelele nationale, fara costuri suplimentare din partea platformei peParbriz.ro.

