MOL a implementat conceptul Fresh Corner in 65 de statii din Romania si 334 la nivelul Europei Centrale si de Est, proiect lansat in urma cu doi ani.

Dincolo de partea gastro din statiile Fresh Corner, MOL Romania are 39 de statii cu spalatorii auto, in 10 unitati echipamentele fiind complet modernizate.

Totodata, in 27 dintre cele 207 de statii pe care MOL le are pe plan local, clientii pot achizitiona flori. Dezvoltarea portofoliului de servicii care vin in completarea activitatii clasice de alimentare cu carburant de calitate este o directie strategica a companiei pe termen lung.

MOL Romania a lansat Fresh Summer in 45 dintre cele 65 de statii MOL in care a fost introdus conceptul Fresh Corner. Oferta include fructe feliate, salate, sandvisuri in croissant umplute cu somon sau branza de capra, limonada, sucuri de fructe proaspat stoarse, fara adaos de zahar, sau cafea cu menta. In functie de statie, sortimentatia din oferta Fresh Summer poate varia.

Pe langa oferta de sezon, in statiile Fresh Corner clientii au la dispozitie peste 20 de tipuri de cafea. In statiile selectionate, echipate cu aparate de cafea de tip barista (produsele sunt realizate de un angajat specializat in operarea acestui aparat, fata de masinile cu autoservire la care clientii au acces direct), cele peste 20 de tipuri de cafea sunt disponibile si in varianta low-fat sau decofeinizata.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie. In domeniul explorarii si productiei de hidrocarburi, experienta de peste 75 de ani a Grupului sprijina operatiunile de productie in 8 tari si activitatile de explorare in 13 tari. Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.