“Traim intr-o capitala sufocata de masini, asadar ne dorim ca orasul sa devina mai verde. Salutam decizia Primariei Capitalei de a facilita bucurestenilor un discount pentru achizitionarea de biciclete, dar totodata subliniem si importanta crearii de infrastructura pentru biciclistii bucuresteni. De aceea, ne alaturam demersului primariei cu un discount suplimentar in speranta ca un numar mai mare de biciclisti bucuresteni vor putea convinge municipalitatea de prioritizarea proiectelor privind pistele de bicicleta,” a declarat Andrei Botescu, co-fondator Atelierele Pegas.

Pentru bicicletele ce depasesc 1498 lei, Pegas va dubla valoarea voucherului de 500 de lei oferit de municipalitate, iar pentru bicicletele de peste 699 lei cei care vin cu voucher vor primi un discount de 200 de lei.

Pegas va oferi si un cod de reducere de 500 lei pentru cei care nu au voucher, pentru toate bicicletele care depasesc 1498 lei sau un cod de reducere de 200 lei, pentru orice bicicleta din stoc care valoreaza peste 699 lei.

Afacerile producatorului Atelierele Pegas isi vor continua si in acest an „ritmul abrupt de crestere”, spune Andrei Botescu, co-fondatorul companiei, care isi propune sa ajunga la vanzari de peste 50.000 de biciclete pe an in urmatorii 2-3 ani.

Dupa ce vanzarile au totalizat anul trecut peste doua milioane de euro si peste 10.000 de unitati, pentru 2017 compania a bugetat investitii de peste doua milioane de euro in dezvoltara gamei de modele de biciclete de la 13 modele la aproximativ 25. Pentru acest an obiectivul este dublarea cifrei de afaceri, la 4 milioane de euro.

Pe aceasta piata principalii concurenti sunt Biciclop, Mos Ion Roata, dar si lanturi mari de magazine precum Hervis, Intersport sau Decathlon. Competitia vine insa si din tari precum Bulgaria, Ungaria sau Polonia, respectiv din partea jucatorilor mari din companiile multinationale listate la burse mari.

Programul „Biciclisti in Bucuresti" a demarat in luna iulie si are ca scop incurajarea mersului pe bicicleta si utilizarea mijloacelor de transport nepoluante. Bugetul a fost de 2,5 milioane lei (550.000 euro) pentru 5.000 de vouchere in valoare de 500 lei pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si dispozitive de tip Segway/Ninebot destinate adultilor. Primaria ia in calcul suplimentarea voucherelor.