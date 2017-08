Posesorii de carduri DKV pot sa stabileasca, incepand de acum, limite de credit flexibile pentru cardurile detinute, in conformitate cu nevoile de alimentare cu combustibil. Fiecare card poate fi, de asemenea, dezactivat temporar si reactivat. Daca clientii vor dori pe langa stabilirea unei limite de credit sa fie instiintati de fiecare data cand cardul este folosit sau cand este introdus un cod PIN gresit, serviciul DKV eREPORTING ofera o functie de alerta prin email. Alternativ, posesorul poate monitoriza utilizarea cardului prin intermediul afisarii unei liste a activitatilor intreprinse in timp real.

“Atunci cand vine vorba de securitatea cardurilor de combustibil, in ciuda tuturor precautiilor generale de securitate, vigilenta clientului constituie un factor crucial. Prin adaugarea acestor caracteristici serviciului DKV COCKPIT, dorim sa le oferim clientilor nostri oportunitatea de a isi ajusta setarile de securitate in conformitate cu obiceiul de consum si nevoile personale”, a declarat DKV Product Manager Felix Rothermundt.

DKV Euro Service este unul din liderii pietei de servicii din domeniile logistica si transporturi, de aproximativ 80 de ani. De la 65.500 de puncte de acceptanta ale partenerilor multibrand, care ofera servicii de alimentare fara numerar, in baza cardului, la servicii de taxe de drum si recuperarea TVA, DKV ofera o gama de servicii pentru optimizarea costurilor si managementul flotei la nivel european.

DKV este parte a grupului DKV MOBILITY SERVICES Group care opereaza cu o echipa formata din aproximativ 900 de persoane. In 2016, DKV MOBILITY SERVICES GROUP a obtinut o cifra de afaceri de 6,3 miliarde de euro, fiind prezenta in 42 de tari. In prezent, peste 2,7 milioane de carduri DKV si unitati de bord pentru taxe de drum sunt folosite de peste 140.000 de clienti. In 2017, DKV Card a fost numit pentru a 13-a oara cel mai bun brand la categoria de carduri de alimentare si servicii.