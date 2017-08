1. Folosirea unor produse slabe calitativ

Investitia intr-un autoturism este una considerabila, si, din pacate, continua. In afara combustibilului, masina are nevoie de produse dedicate de calitate, pentru a-i asigura mentenanta in conditii optime. Spre exemplu, alegerea uleiului de motor este foarte importanta. Acesta are rolul de a reduce frecarea, de a proteja motorul de uzura si de contaminantii daunatori produsi de ardere si, in plus, ajuta la mentinerea motorului rece si curat.

In plus, exista diferite sortimente de ulei de motor pentru a veni in intampinarea nevoilor masinii tale cat mai eficient: uleiuri ce minimizeaza uzura la masini noi, altele care echilibreaza performanta generala la automobile de diferite vechimi, dar si cele dedicate unor autoturisme cu un kilometraj remarcabil.

Daca nu alegi uleiul potrivit masinii tale sau nu-l schimbi suficient de des, motorul nu va avea parte de vascozitatea potrivita si va fi supus unei cresteri de temperatura care-l va degrada treptat. Ba chiar risti sa ramai cu motorul calat, pentru ca uleiul devine vaselina.

2. Alimentari dese cu cantitati mici de combustibil

Tot la capitolul greseli determinate de incercarea de a economisi este si alimentarea in dese randuri cu cantitati mici de combustibil. Ele forteaza masina sa ia benzina din partea inferioara a rezervorului, unde adesea se depun reziduuri. Acest lucru poate avea ca urmare un filtru de combustibil infundat sau resturi ce pot ajunge in motor.

Unsplash.com / Nabel Syeed

3. Franarea si accelerarea agresive

Desi multi soferi aleg constient un stil de condus agresiv, franarea brusca incinge, ovalizeaza si uzeaza prematur franele, fiind deteriorate si placutele si discurile, dar si conductele care se incarca cu presiune prea mare. Astfel, recomandarea unui stil de condus temperat nu vine doar prin prisma impresiei pe care o da soferul apeland la astfel de trucuri pentru a atrage atentia, dar si pentru propria siguranta a masinii sale.

Stilul agresiv e valabil si cand e vorba de accelerare iar efectele pe termen lung sunt la fel de negative.

4. Calcarea continua a ambreiajului in timpul condusului

Orice presiune asupra ambreiajului, in timpul condusului, se reflecta asupra diafragmei, lucru ce are ca rezultat o uzura prematura. Asigura-te ca piciorul tau nu atinge pedala, atunci cand masina se afla in miscare, altfel va trebui sa programezi o vizita la atelierul auto mai repede decat intentionai.

5. Obiecte ce aglomereaza masina inutil

Starea motorului este afectata si de greutatea la care supui masina. Obiectele voluminoase si care cantaresc considerabil nu influenteaza doar consumul de combustibil, dar si motorul munceste mai mult pentru a sustine presiunea. Aceasta problema se reflecta si pe termen scurt la portofel, dar, pe termen lung, poate produce uzura prematura a masinii.

Unsplash.com / Alessio Lin

Exista numeroase obiceiuri ce pot dauna masinii, insa cel mai sigur mod de a face o schimbare este sa incepi cu acesti pasi. 5 la numar, in prima etapa. Asigura-te ca acorzi la fel de multa atentie masinii tale precum ai facut-o si alegerii ei.

Sursa foto: Unsplash.com / Laura Gariglio