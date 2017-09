Supraaciza la carburanti a intrat in vigoare vineri, 15 septembrie. Ministrul Finantelor, Ionut Misa, anunta ca introducerea supraaccizei va genera o majorare de cate 0,16 lei/litru pentru toate tipurile de carburanti, potrivit News.ro.

Din momentul in care a fost anuntata aceasta masura, preturile carburantilor la pompa au inceput sa creasca. Premierul Mihai Tudose a sustinut ca nu decizia de a introduce supraacciza la carburanti a generat cresteri de preturi la pompa si a precizat ca in urmatoarea perioada are programate intalniri cu reprezentantii companiilor petroliere, iar in cazul in care va constata ca preturile au crescut preventiv, va lua masuri in consecinta.

"Pretul nu poate numai sa scada, dar in mod cert nu este influenta accizei, fiindca acciza inca nu a intrat in vigoare (...) O sa avem o discutie pe 15-16 septembrie, sa vedem exact care a fost influenta. Daca barilul a crescut, o sa avem o discutie, daca au avut alte cheltuieli, este alta discutie, iar daca a crescut artificial, cred ca nu mai avem nicio discutie”, a declarat, marti, Mihai Tudose, intrebat despre cresterea preturilor carburantilor la pompa.