Masinile din segmentul B-SUV (de dimensiuni mici) sunt cele mai cautate de catre europeni, iar producatorii auto anunta fiecare cate un model, pentru ca toti vor sa fie prezenti in aceasta piata. Pana acum francezii au cea mai mare cota de piata din segment, insa japonezii vin tare din urma. Dacia Duster este in top pe o pozitie fruntasa. In total, 860.000 de SUV-uri din segmentul B au fost livrate europenilor in prima jumatate a anului, reprezentand 10% din piata totala, potrivit Jato Dynamics.