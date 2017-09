Decizia de extindere si automatizare a Service Center-ului are drept impact cresterea productivitatii cu aproape 70% (pana la 600 de paleti reconditionati/ ora), scaderea consumului anual de scandura cu circa 125m3 si imbunatatirea mediului de lucru pentru operatorii tehnici.

Echipamentele parcurg automat un traseu pentru inspectie, reparatie, vopsire a paletilor reconditionati, precum si reciclarea elementelor inutilizabile, activitatea fiind supervizata de catre operatorii tehnici, conform standardelor globale de calitate impuse de furnizorul logistic.

“Investitia in depozitul din Ploiesti si extinderea parteneriatului strategic cu Mainfreight garanteaza faptul ca si in viitor vom oferi disponibilitate permanenta a paletilor, anticipand evolutia pozitiva a pietei” a declarat Gabriel Andronescu, Country General Manager CHEP Romania.

„ Cresterea double digit a performantelor noastre financiare in ultimii 5 ani este raspunsul incercarilor noastre de a personaliza si diversifica serviciile noastre de logistica si transport” a declarat Emil Ion, managing director Mainfreight Romania.

Furnizorul logistic CHEP a inregistrat o cifra de afaceri de 53,7 milioane lei din inchirierea paletilor reutilizabili, pentru anul financiar incheiat la 30 iunie 2017, in crestere cu 35% fata de anul precedent, cand veniturile s-au cifrat la 39,9 milioane lei. CHEP Romania depaseste pentru al treilea an consecutiv cresterea anuala medie estimata de 20% pana in anul 2020, pe fondul modernizarii si eficientizarii din piata de Supply Chain si a dezvoltarii comertului modern.

Volumul de paleti inchiriati a crescut cu 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pe parcursul anului, furnizorul logistic a livrat peste 3.000.0000 de paleti albastri, ceea ce reprezinta peste 15% din fluxurile anuale din piata de FMCG autohtona. Cel mai mare volum se inregistreaza, in

continuare, in sectorul de produse de curatenie si ingrijire personala (700.000 de fluxuri anuale de paleti), urmat de sectoarele de bauturi (662.000) si de ulei vegetal (375.000).

De asemenea, rezultatele CHEP in zona de sustenabilitate arata imbunatatirea cu peste 30% a fiecarui indicator, comparativ cu cifrele raportate la 30 iunie 2016. Prin utilizarea sistemului circular de inchiriere a paletilor, companiile din sectorul local de FMCG au eliminat in total din Supply Chain 2.600 m3 de lemn, 3.000 tone CO2 si 250 de tone de deseuri.

Pentru producatorii si importatorii de bunuri de larg consum alimentare si non-alimentare, trecerea la sistemul de inchiriere elimina investitia in paleti si costurile de depozitare, transport, colectare, reparatie si administrare, obtinand o crestere a prezentei produselor la raft.

In sistemul de inchiriere a paletilor, companiile solicita periodic cantitatea de paleti de care au nevoie pentru livrarea marfurilor catre comercianti si externalizeaza managementul paletilor in lantul de distributie. Paletii sunt colectati din piata dupa descarcarea marfurilor, inspectati, reconditionati – in cele doua depozite locale CHEP – si reintrodusi intr-un flux ecologic circular.

Parteneriatul cu Mainfreight Romania a inceput in anul 2012 si include servicii de colectare din piata, reconditionare, stocare si livrare a paletilor catre companiile producatoare si de distributie din reteaua CHEP.

CHEP deruleaza operatiuni logistice pe piata de FMCG din regiunea de est a tarii prin intermediul depozitului din Ploiesti si deserveste companiile din regiunea de vest prin depozitul amplasat in Timisoara.

CHEP Romania este subsidiara liderului mondial in solutii logistice de inchiriere a paletilor si a altor echipamente pentru sectoarele de bunuri de larg consum, produse proaspete, bauturi si retail. La nivel global, furnizorul deserveste mai mult de 60 de tari, acoperind peste 500.000 de puncte de distributie cu o echipa de 12.500 de angajati, care gestioneaza livrarea a 300 de milioane de paleti si containere. CHEP face parte din Grupul Brambles, operatorul unui portofoliu care include IFCO, cel mai important furnizor de containere reutilizabile din plastic pentru industria globala de alimente proaspete si furnizori de containere speciale pentru sectorul auto.

Mainfreight Romania este astazi unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata locala de transport si logistica. Sustinuta de o puternica retea de distributie la nivel international, compania ofera solutii integrate de depozitare, transport si distributie, specifice fiecarui client in parte. Mainfreight Romania opereaza depozite in Ploiesti si Cluj, precum si in Bacau si Constanta cu ajutorul partenerilor sai, reusind sa acopere integral teritoriul national. In prezent, compania are 240 de angajati si este in continua dezvoltare.