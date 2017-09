”Pe DN 68 A, intre Holdea (jud. Hunedoara) si Margina (jud. Timis), au fost montate, experimental, din trei in trei kilometri, panouri care speram sa va ajute in timpul parcurgerii unui traseu greu. Fiind un sector periculos, va indemnam sa evitati depasirile, acestea fiind cel mai des cauza unor accidente grave!”, au scris cei de la DRDP Timisoara pe pagina de Facebook, acolo unde au postat si imagini cu panourile, scrie News.ro.

Indicatoarele au fost amplasate pe sectorul de drum national Lugoj- Deva, intre localitatile Margina si Holdea. Acoolo sunt aproximativ 15 kilometri de drum cu serpentine unde depasirile sunt greu de executat si traficul se desfisoara cu dificultate. O multime de TIR-uri folosesc acest traseu, iar accidentele sunt aproape zilnice.

Practic acest segment de sosea preia tot traficul de pe autostrada care se termina la Margina. Drumul merge in paralel cu viitorul segment de autostrada care se va construi in zona, insa, deocamdata, acesta se afla in impas din cauza neintelegerilor privind trecerile pentru animale.

Pentru a mai infrana elanul soferilor care isi pierd rabdarea in coloana, angajatii de la drumuri au montat experimental cateva indicatoare care sa-i previna ca urmeaza un sector obositor de sosea. Pe panouri sunt texte ca ”Acum incepe greul” si ”Rezista”, insotite de emoticon cu fete zambitoare sau triste.