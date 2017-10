Cele mai aglomerate orase din lume dupa timpul petrecut in trafic sunt in Asia, nu era greu de ghicit, insa din pacate si Bucurestiul se confrunta cu aceeasi problema, din cauza masinilor parcate neregulamentar care obtureaza anumite bulevarde unde s-ar putea circula fluent chiar si la ore de varf, potrivit unor studii bazate pe datele de navigatie prin satelit.

Cele mai aglomerate orase din lume dupa traficul de masini:

1. Bangkok, Thailanda

Bangkok are cel mai prost trafic din lume la o ora de varf seara, pentru al doilea an consecutiv. Foarte multi oameni s-au mutat in suburbiile orasului asa ca traficul navetistilor a crescut semnificativ.

2. Mexico City, Mexic

Mexico City are cel de-al doilea cel mai rau trafic la ore de varf seara, este si orasul cel mai congestionat din lume pe intreaga zi. Cand aproximativ 22 de milioane de locuitori locuiesc intr-un oras nu te poti astepta la un altfel de trafic, decat insuportabil.

3. Bucuresti, Romania

Bucurestiul este pe locul trei in lume si pe primul loc in Europa din punct de vedere al traficului rutier, iar fata de anul trecut situatia s-a inrautatit si nu sunt semne bune.

4. Jakarta, Indonezia

In medie, un sofer in Jakarta petrece 10 ani de viata in trafic. Trei milioane si jumatate de oameni se deplaseaza zilnic in acest oras, iar multi merg cu masina personala pentru ca vor aer conditionat.

5. Moscova, Rusia

In Moscova, care se claseaza ca fiind al cincilea cel mai aglomerat oras la o ora de varf seara, situatia s-a imbunatatit, deoarece oficialii orasului au introdus noi reguli de parcare. Soferii in Moscova au beneficiat anul trecut de un sistem inteligent de parcare care le-a redus timpul de cautare cu 65%.

6. Chongqing, China

Populatia in crestere a Chinei face ca congestionarea traficului sa fie o consecinta fireasca, motiv pentru care megalopolisul central din Chongqing figureaza pe lista celor mai aglomerate orase din lume.

7. Istanbul, Turcia

Istanbul, a vazut, de asemenea, o relaxare modesta a congestionarii traficului, deoarece autoritatile au inceput sa furnizeze mai multe date de trafic in timp real conducatorilor auto. Acest lucru a ajutat oamenii sa evite blocajele in trafic.

8. Sankt-Petersburg, Rusia

In orasul cu palate uimitoare din Rusia, Sankt-Petersburg, si experiente unice tipice culturii rusesti ai parte si de un trafic extrem de aglomerat.

9. Zhuhai, China

Zhuhai sau Riviera Chineza face parte din cea mai mare zona construita din lume, cu peste 44 de milioane de locuitori. Deci ne putem imagina ca traficul aici nu ar putea fi altfel decat dificil.

10. Santiago, Chile

Cele mai aglomerate orase din lume sunt capitale care s-au dezvoltat mult prea rapid in ultimii ani, iar acum sunt victimile propriului lor succes.

Majoritatea cetatenilor care se muta in orase mari vin cu propria masina si refuza sa foloseasca mijloacele de transport in comun, iar cum numarul acestora creste zilnic si traficul devine din ce in ce mai aglomerat.