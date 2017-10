MOMO Tires aduce in Romania peste 350 de dimensiuni de anvelope de iarna, de vara, Run Flat si all-season. MOMO Tires are 12 categorii diferite de anvelope, iar dimensiunile acestora permit sa acopere cerintele impuse de majoritatea automobilelor din clasa mica si mijlocie. In plus, prin noul model M4 All season, MOMO va deveni o buna optiune si pentru segmentele crossover si SUV-uri urbane.

Dupa 50 de ani in care a fost liderul pietei auto mondiale prin intermediul jantelor high-performance de strada si a accesoriilor pentru curse, MOMO a lansat propria gama de anvelope, creand brandul MOMO Tires in parteneriat cu Univergomma Spa. Prin acest parteneriat, MOMO Tires s-a lansat oficial pe piata europeana in 2012 cu o gama completa de anvelope pentru autovehicule, SUV-uri si camioane usoare.

Este o marca 100% italieneasca, anvelopele fiind concepute in peninsula, testate in Europa si produse in unitati de productie de pe Batranul Continent si China. In proiect sunt implicate mai multe tari europene, in special in activitatile de cercetare si dezvoltare si de testare, Italia, Finlanda, Spania, Germania si Olanda.

La finele anului 2016, MOMO TIRES a anuntat deschiderea oficiala a unei noi linii de productie in Ungaria. MOMO M30 Top Run Europa si MOMO M4 AllSeason sunt primele doua profile realizate in Europa, produse de una dintre cele mai noi si avansate fabrici din Ungaria.

Prin intermediul acestui nou partereriat cu un producator european, MOMO Tires si-a marit capacitatea de productie si ofera servicii logistice eficiente la nivel global.

In aproape cinci ani, MOMO Tires a izbutit sa fie prezent in mai mult de 65 de tari de pe toate continentele si sa isi creasca anual volumele comercializate.