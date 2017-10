Mitsubishi Motors Corporation a inceput expedierea noului SUV compact Eclipse Cross catre Europa, care va ajunge in showroom-uri in luna decembrie.

Eclipse Cross isi va face debutul in prima faza in Europa, urmand ca ulterior sa fie disponibil in aproximativ 80 de piete din intreaga lume, inclusiv Australia, America de Nord si Japonia.

Lansarea modelului Eclipse Cross va implica expedierea a circa 50.000 de unitati in timpul anului fiscal curent (care se incheie la 31.03.2018), iar comercializarea sa in Europa va incepe din decembrie 2017 (disponibilitate in functie de piata).

Produs la fabrica...