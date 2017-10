Ford Craiova a inceput productia SUV-ului EcoSport pentru piata europeana, disponibil in premiera si intr-o versiune sportiva ST-Line, aceasta fiind inspirata din gama Ford Performance.

Noul Ford EcoSport ofera un nivel de versatilitate inalt si capabilitati imbunatatite, un design mai rafinat la interior si exterior si tehnologii noi. Habitaclul redesenat ofera comenzi mai usor de utilizat si materiale moi la atingere, o consola centrala noua si scaune mai confortabile.

Modelul va dispune de sistemul de tractiune integrala Intelligent All Wheel Drive, care imbunatateste tractiunea si aderenta pe sosea si in afara acesteia, precum si de un motor diesel puternic de 1,5 litri 125 CP.

Decizia de a construi noul EcoSport in Europa in locul continuarii importului sau de la fabrica Ford din Chennai, India, va ajuta Ford sa se ridice la cererile in crestere ale clientilor din acest segment.

"Odata cu cresterea cererilor pentru EcoSport si in general pentru SUV-urile din aceasta categorie, este momentul oportun pentru a reloca productia in Europa pentru a ne ridica le nivelul cerintelor clientilor nostri", a declarat Steven Armstrong, vicepresedinte al grupului si presedinte al Ford Motor Company Europa, Orientul Mijlociu si Africa.

Presedintele Romaniei Klaus Iohannis, Primul Ministru Mihai Tudose si alte personalitati politice nationale si locale s-au alaturat celor aproape 4000 de angajati Ford in momentul in care de pe linia de asamblare a fabricii din Craiova a iesit primul exemplar EcoSport.

„Prin lansarea noului model Ford, industria auto din Romania isi creeaza o reputatie tot mai puternica pe piata auto europeana. Aceste performante trebuie consolidate in continuare, prin asemenea proiecte de investitii ambitioase, prin profesionalism si competitivitate. Romania are un potential economic deosebit, fapt confirmat deja de Ford si de multi alti investitori importanti. Imi exprim speranta ca modelul Ford EcoSport va deveni o noua poveste de succes a companiei Ford si a industriei auto romanesti”, a declarat presedintele Romaniei Klaus Iohannis.

Vanzarile de SUV-uri pe cele 20 de piete traditionale europene importante pentru Ford au crescut anul trecut cu 27% si au adunat un sfert din totalul inmatricularilor de autoturisme. SUV-urile Ford au crescut in vanzari cu mai mult de 30% in 2016 si pluseaza cu o crestere de 27% in primele opt luni ale anului 2017.

Ford Craiova face angajari

Pana la finalul anului, Ford pluseaza cu 1700 de pozitii noi la Ford Craiova, totalul atingand 3900 de locuri de munca in zona productiei de vehicule si in cea de productie de motoare. Investitia totala pe care Ford a realizat-o in complexul de top de productie de la Craiova incepand cu martie 2008, momentul preluarii facilitatilor, depaseste un miliard de euro.

Craiova va fi singura sursa de productie EcoSport pentru Europa (cu exceptia Rusiei). In total, fabrica va livra SUV-ul Ford pe 56 de piete de pe patru continente. Acestea includ piete foarte diverse precum Marea Britanie, Noua Caledonie (Oceania), Turkmenistan (Asia Centrala) sau Africa de Sud.

Alaturi de noul EcoSport, echipa Ford Craiova va continua sa produca motorul Ford 1.0 EcoBoost, singurul castigator al titlului "Motorul International al Anului" timp de patru ani consecutivi.