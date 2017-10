Toamna si-a intrat deja in drepturi depline si precipitatiile abundente au inceput sa isi faca si ele simtita prezenta. Aversele imprevizibile creeaza depuneri generoase de apa pe carosabil care pot ameninta siguranta soferilor atunci cand exista pericolul pierderii controlului autovehiculului angajat in acvaplanare.

Riscul acvaplanarii este cel mai ridicat in viraje, unde apa are tendinta de a se acumula, si in denivelarile create de trafic in carosabil, care retin apa. In aceste cazuri poate fi vorba de cativa centimetri buni de apa care despart anvelopa de asfalt. Cu toate acestea,

Reguli de baza cand conduci pe timp de ploaie:

Pe ploaie, doua aspecte sunt de o importanta extraordinara:

- viteza de rulare

In conditiile in care apa acumulata din...