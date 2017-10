Audi A8 se lanseaza pe piata cu doua variante de motorizare V6 turbo: 3.0 TDi si 3.0 TFSI. Varianta diesel produce 210 kW (286 CP) si dezvolta 600 Nm. Acesta propulseaza versiunea A8 standard quattro de la 0 la 100 km/h in 5,9 secunde. Viteza maxima este limitata la 250 km/h.

Motorul pe benzina cu turbocompresor de 3.0 litri cu injectie directa livreaza 250 kW (340 CP) si un cuplu de 500 Nm. Ca rezultat, A8 sprinteaza de la 0 la 100 km/h in doar 5,6 secunde, iar A8 L in 5,7 secunde.

Ambele motoare folosesc un alternator cu curea aflat in centrul sistemului electric principal de 48 de volti. Tehnologia mild-hybrid permite decelerarea cu motorul oprit si o repornire lina. Acesta are de asemenea o functie extinsa start/ stop si o recuperare de 12 kW datorita energiei recuperate in urma franarii. Efectul combinat al acestor masuri este de a reduce si mai mult consumul de combustibil - cu pana la 0,7 litri la 100 de kilometri in conditii reale de trafic.

A8 este prima masina de serie al brand-ului al carui tip de model este clar mentionat pe spate. Combinatia dintre cele doua cifre reprezinta puterea in kilowati a fiecarui model. Combinatiile numerice reprezinta de asemenea ierarhia modelelor si portofoliul de modele al brand-ului. Desi combinatia "50" va aparea pe modele care livreaza intre 210 si 230 kW; "55" corespunde puterii cuprinse intre 245 si 275 kW. Noul sistem va permite brand-ului sa standardizeze aceasta sigla de performanta pentru intreaga gama de automobile.

Noul A8 anunta o noua era de design pentru Audi. Acesta reprezinta eleganta sportiva, statut progresiv si sofisticare. Partea frontala cu grila Singleframe, intregul aspect musculos al masinii, si fasia de lumina continua dezvaluie o prezenta puternica. Interiorul este minimalist. Audi aduce standarde inalte de calitate in era digitala cu un concept revolutionar de operare. Doua ecrane display cu operare touch localizate central se integreaza aproape perfect datorita suprafetei negre stralucitoare. Atunci cand soferul activeaza o functie pe acest display, acesta va auzi si simti un click pentru confirmare. Combinatia acustica si tactila a feedback-ului alaturi de gesturile comune de touch precum cel de swipe fac ca raspunsul noului MMI sa fie sigur, intuitiv si usor de folosit.

Cu peste 40 de sisteme de asistenta pentru sofer, A8 devine noul standard al luxului in segmentul sau de piata. Este primul automobil de serie dezvoltat special pentru condusul autonom in anumite conditii. Audi AI traffic jam pilot va prelua controlul pana la viteze de 60 km/h pe autostrazi si sosele cu mai multe benzi unde sensurile sunt separate de o bariera fizica. Din 2018, Audi va integra treptat in productie si functiile de parcare automata, garage pilot si traffic jam pilot in functie de situatia legislativa din fiecare stat. In timpul condusului automat controlerul central de asistenta preia in permanenta date din imprejurimi folosind informatia primita de la toti senzorii. Pe langa senzorii radar, o camera frontala si senzorii ultrasonici, Audi este primul producator auto care foloseste un scaner laser. Noul Audi A8 va fi produs la fabrica din Neckarsulm in facilitati construite special.