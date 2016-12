Auzim frecvent vorbindu-se despre engagement-ul angajatilor in revistele de specialitate si mai ales in mediul corporatist. Stim insa cu adevarat ce inseamna acest termen si care sunt implicatiile lui reale si beneficiile pe termen lung pentru angajati si companii?

Personal ma raportez la acei angajatii dedicati, in speta cei care nu lucreaza doar pentru a obtine o promovare sau un bonus atractiv la final de an ci la cei care sunt cu adevarat mandri sa lucreze pentru compania respectiva, cei care se identifica cu acea companie, isi seteaza niste obiective comune si se implica activ. Ei isi vor dori sa aiba rezultate pentru ca efectiv se simt atasati de un anume mediu, se simt confortabil in acea companie si percep bunul ei mers ca pe un rezultat la care s-a ajuns si datorita contributiei lor.

"Engagementul" angajatilor nu presupune faptul ca angajatii sunt fericiti sau satisfacuti, ci faptul ca ei sunt dedicati emotional - "emotional commitment" companiei.

In egala masura, ar trebui sa ne preocupam si de ce inseamna pentru companii sa aiba astfel de angajati dedicati. Beneficiile nu sunt deloc de neglijat: productivitate a muncii mai mare, pe termen mai lung dar si servicii inalt calitative, aspecte care se rasfrang ulterior asupra cresterii satisfactiei clientilor, asupra cresterii vanzarilor si profitului si nu numai.

In acest context si tinand cont de beneficiile pe care le pot obtine, pentru companii este important sa cunoasca factorii determinati pentru crearea "engagementului" angajatilor, cum ar fi:



demonstrarea faptului ca promisiunile facute de companie sunt respectate intocmai

compania comunica in permanenta cu angajatii si este interesata sa afle mereu parerile si doleantele lor

compania rasplateste angajatii pentru performanta lor

crearea unei culturi organizationale ce determina cresterea engagementului angajatilor si cresterea performantelor.

Stiu, ati putea spune (sau gandi) cine se mai preocupa de asta cand peste tot este criza, companiile isi reduc bugetele, abia mai fac angajari si sunt atente la orice cost nou.

Insa, cu atat mai mult in timpuri grele, "engagementul" angajatilor si teamworking-ul sunt importate, chiar necesare si nicidecum un lux. Cei care se implica cu adevarat isi doresc ca angajatorul lor sa continue sa existe, vor sa ramana in acea companie si sa mearga mai departe impreuna. Ei vor intelege ca eforturile lor concurate vor duce la rezultate bune si poate chiar vor salva compania. Oricum ar fi, ei vor face tot ce este posibil ca aceste lucruri chiar sa se intample.

Este indicat ca oamenii sa creada in compania in care activeaza, sa achieseze la misiunea ei si sa-si asume obiective comune. Astfel pot creste in cadrul acelei companii si pot face lucruri care chiar sa faca diferenta. Ei nu vor munci mai mult pe durata limitata doar pentru ca se apropie finalul de an si trebuie sa-si incaseze bonusul ci vor face acest lucru tot anul pentru ca ei chiar cred in ceea ce fac. Tocmai de aceea productivitatea lor este mai mare pentru ca motivatia lor este intrinseca, de natura obiectiva si are capacitatea de a genera rezultate excelente. Am retinut afirmatia unuia dintre GM-ii remarcabili pe care i-am intalnit pana acum si care mi-a spus: „daca n-as fi crezut in compania asta ca in propria mea firma, poate n-as fi reusit sa obtin rezultatele excelente de pana acum! ”

Nu este o misiune usoara pentru companii „sa produca engagement”, cu atat mai mult cu cat aceasta actiune implica in egala masura activitati de PR (comunicare interna si externa) si activitati de HR (in special motivare si training / coaching). Insa merita tot efortul!

Engagement-ul nu este o initiativa pe termen scurt ci un angajament continuu. El incepe din prima clipa in care viitorul angajat (in postura de candidat initial – atentie asadar la procesele de recrutare si selectie – extrem de importante) si nu se incheie practic niciodata. Nu este obiectiv cu termen limita insa este o actiune continuua, in care partenerul strategic de HR joasca un rol major.

