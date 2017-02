Angajatorii din toate colturile tarii si din toate industriile fac eforturi pentru a atrage si mentine angajatii in companii si se "lupta" in ofertele salariale si in beneficiile extra pe care le ofera. Oportunitatea de a face sport pe banii companiei este de multi ani deja in pachetele organizatiilor, insa interesul pentru de a trimite angajatii in salile de fitness atinge si zone care pareau intangibile anterior, precum segmentul angajatilor necalificati, iar piata de profil creste de la an la an, apropiindu-se de 300 milioane de euro, potrivit estimarilor 7card.