Daca esti abonat la aceste canale, poti vedea de fiecare data informatii despre noile evolutii. Cu ajutorul acestora poti afla cum ar trebui sa-ti dezvolti afacerea si care sunt noile oportunitati pe piata. Urmatoarele canale de YouTube te pot invata si inspira, pentru a avea succes in ceea ce faci, conform Drip.

David Siteman Garland indreapta canalul sau de Youtube spre cei pe care ii numeste “mediaprenori”, cu alte cuvinte, vorbeste despre antreprenori din domeniul media, precum speakeri si creatori de cursuri online.

Garland te poate invata cum sa-ti cresti publicul, cum sa realizezi interviuri la fel ca el si cum sa faci bani in mediul online. De asemenea, el te poate sfatui cum sa-ti creezi produse informationale la fel cum a reusit el.

Revista Time a precizat anul trecut ca Jay Adelson este unul dintre cei mai buni influentatori din lume datorita site-ul sau Digg. El incearca sa educe antreprenorii, raspunde intrebarilor din partea telespectatorilor sai si ofera fiecaruia sfaturi.

Adelson impartaseste nu doar idei de afaceri, ci si cum sa externalizezi sau sa vinzi o companie.

Bryan Elliot intreaba antreprenorii in timpul interviurilor sale care este “reteta” lor de succes si cum au reusit sa ajunga buni in ceea ce fac. Persoanele intervievate sunt cunoscute pentru afacerile lor de succes, precum Rian Wilson, Dr, Phil, Tony Hawk si Epson. Canalul sau este informativ si in acelasi timp, distractiv.

Bryan Elliot a fost director de marketing la Universal Pictures, iar in prezent este antreprenor si regizor.

Dupa cum sugereaza si numele, canalul este despre startup-uri. Aici poti gasi interviuri cu antreprenori de succes care impartasesc idei de afaceri. This Week in Startups iti ofera o serie de povesti de succes, dar si de esec, de la care poti invata nu doar ceea ce ar trebui sa faci, ci si ceea ce nu ar trebui.

3. Tim Ferriss - canal de Youtube pentru antreprenori curiosi

Probabil il cunosti pe Tim Ferriss, fiind autorul cartii “The four hour work week”. De asemenea, el a investit la inceputul companiilor Uber, Twitter, Evernote, Shopify, Facebook si Alibaba.

Totodata, el este si un antreprenor de succes si cu ajutorul canalului sau iti poti imbunatati abilitatile in afaceri. Ferriss te poate inspira sa gandesti deschis si diferit de ceilalti.

Google ofera o serie de instrumente utile pentru a ajuta intreprinderile mici. Canalul de YouTube Google Small Business te poate ajuta sa afli cum sa accesezi si sa utilizezi functiile Google pentru a-ti extinde sau simplifica afacerea online.

De exemplu, daca nu stii sa folosesti Google AdWords sau Google Analytics, acest canal te poate invata. Sunt o multime de clipuri video “cum sa” extinse pe o gama larga de subiecte. Unele subiecte sunt pentru antreprenorii aflati la inceput de drum si altele pentru cei care vor sa-si dezvolte afacerea deja matura.

Marie Farleo este o femeie ambitioasa si stie cum sa iasa in evidenta. Mai multe clipuri video din cele realizate de ea se adreseaza femeilor care vor sa reuseasca in domeniul afacerilor, dar contine si informatii bune pentru toata lumea. Ea spune ca Marie TV este creat pentru a ajuta oamenii sa-si construiasca o afacere si o viata pe care si-o doresc.

Ea are interviuri cu oameni experti in creativitate, productivitate, sanatate si bunastare, antreprenoriat, filantropie, spiritualitate si tehnologie.

YouTube este mai mult decat un loc in care gasesti clipuri video cu pisici amuzante. Aceasta platforma iti ofera o multime de informatii educationale care te pot ajuta sa exelezi.

Sursa foto: YouTube