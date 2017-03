Modificarile demografice din urmatoarele decenii vor impacta puternic procesele de recrutare, formare si sistemul de beneficii. In consecinta, profesionistii in resurse umane vor trebui sa se pregateasca si sa pregateasca organizatiile pentru o piata a muncii care va arata foarte diferit de cea de acum.

Peste 50% din copiii care se nasc acum in tarile dezvoltate vor atinge varste ce depasesc 100 de ani si chiar si generatia activa acum are sanse semnificativ crescute sa intre in randul centenarilor. In studiul The 100-Year Life, Lynda Gratton si Andrew Scott, de la London Business School, trec in revista impactul schimbarilor demografice asupra organizatiilor si asupra felului in care parcursul carierei noastre merge spre o directie cu mai multe etape, unde se combina perioade de experimentare, downshifting, evolutie ierarhica intr-un anumit domeniu si antreprenoriat.

Asa cum este de asteptat, indivizii experimenteaza tot mai mult in ultima vreme in felul in care isi croiesc cariera. Vedem tineri care intra intr-o faza de explorare in care incearca diverse joburi si profesii, inainte de a stabili clar domeniul pe care se vor specializa pentru restul carierei. In schimb, companiile inca mai folosesc metodele traditionale de recrutare prin care abordeaza tinerii imediat dupa absolvirea de studii superioare, iar lucrurile se schimba rapid si in aceasta zona.

Plus 10 ani de munca

"Lucrurile vor merge mereu in directii neasteptate si noi trebuie sa incercam sa aflam cat mai multe cu putinta despre ce s-ar putea intampla pentru a avea cat mai multe optiuni la indemana", spune Lynda Gratton.

Astfel, rolul HR-ului va deveni tot mai important si se va dovedi vital in anticiparea trendurilor demografice si a felului in care acestea impacteaza piata muncii. Specialistii de resurse umane vor trebui sa traduca aceste rezultate in strategii de recrutare, remunerare si formare adaptate pentru o cariera cu mai multe etape, care se va prelungi cu cel putin 10 ani peste varsta de pensionare de acum.

Lynda Gratton, Professor of Management Practice la London Business School, unde este coordonatorul celui mai valoros program de resurse umane la nivel mondial, vine la Bucuresti pe 6 aprilie, la invitatia HR Club, pentru a vorbi despre viitorul muncii in contextul cresterii sperantei de viata generale.

Sursa foto: tattoostock, Shutterstock