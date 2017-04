Companiile cu activitate pe piata locala vor majora salarii angajatilor si in acest an, pastrand astfel trendul de anul trecut, valoarea medie fiind de 4%. Campioane in 2017 vor fi IT-ul, farma si industria, potrivit previziunilor unui studiu realizat de compania Mercer.

Astfel, datele Mercer arata ca anul acesta angajatorii previzioneaza cresteri in toate cele 12 domenii de activitate pe care le acopera, intre cele mai mari numaradu-se in domeniile high-tech (4,5%) si sectorul farmaceutic (4,5%), iar, la polul opus, cele mai mici cresteri le vor primi randul angajatilor care lucreaza in sectorul bunurilor de consum (3,6%) si in energie (3,8%).

Chiar si asa, potrivit Mercer, angajatorii si-au redus previziunile fata de estimarile pe care le faceau anul trecut.

"Romania are un forecast scazut, dupa ce anul trecut vorbeam de o crestere de 5%, care acum insa s-a redus la doar 4% pe piata generala. Avem si industrii in care cresterile vor fi de 4,5% si vorbim despre industria de IT, sectorul farmaceutic si industrie", a explicat Alina Popescu, talent information solution leader in cadrul Mercer.

