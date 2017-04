Programul oferit de Tiffin University US in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti aniverseaza 15 ani de activitate pe piata din Romania. Peste 350 de studenti si absolventi ai scolii de afaceri americane au beneficiat de pregatirea exceptionala a corpului academic, structura practica a cursurilor, dezvoltarea abilitatilor de lider, de munca in echipa si de eficientizare in luarea deciziilor, avand la baza analiza studiilor de caz.

Toate aceste lucruri au facut ca programul Tiffin Executive MBA sa fie recunoscut atat pe plan national, cat si international, fiind considerat un formator de oameni de afaceri care detin reale abilitati manageriale si un nivel ridicat al cunostintelor.



• Ocupa locul 1 in topul programelor de MBA/EMBA conform clasamentului realizat de Ziarul Financiar in anii 2016, 2013 si 2011;



• Acreditat de catre trei institutii academice cu prestigiu din S.U.A. , una din Europa si la nivel local de ARACIS;



• Din cei 350 de studenti si absolventi, 63% ocupa pozitii de top management, 17% ocupa pozitii de middle management, iar 20% dintre ei sunt antreprenori.



Studentii selectati au parte de expertiza unor profesionisti americani cu recunoastere internationala, programul oferind o ancorare solida in realitate, raspunzand nevoilor de perfectionare ale celor care provin din segmentul de top si middle management, cat si antreprenorilor dornici sa isi imbunatateasca performantele manageriale.



Conform statisticilor, domeniile predominante din care studentii provin sunt: Business Services - 18%, IT - 16%, Pharma - 15%, FMCG & Retail - 14%, Construction – 9%, Financial - 8%, Telecom - 5%, Automotive - 5% , Machinery & Equipment - 4%, Education - 3%.



De asemenea, din datele scolii de afaceri, reiese faptul ca majoritatea absolventilor de Executive MBA fac schimbari in viata profesionala inca din timpul programului sau in primii 2 ani dupa absolvire.



In urma studiului realizat de Tiffin University, 65% din absolventii programului din ultimul an au luat decizii cu un impact major asupra activitatii lor profesionale sau a companiei in care isi desfasoara activitatea. Dintre acestia, 30% au avansat in cariera, 40% si-au schimbat locul de munca, iar 30% din manageri au devenit antreprenori.



Executive MBA-ul oferit de Tiffin University este pe primul loc in topul celor mai performante programe de educatie manageriala de pe piata romaneasca si este recunoscut de ani buni, drept cel mai bun program de EMBA, adresandu-se elitelor din zona business.

"Efortul si munca depuse pentru a face acest program cel mai bun program de EMBA in Romania a fost scopul principal pentru noi toti si ne straduim sa ne tinem promisiunea de a oferi o experienta de studiu exceptionala.” spune Laura Mays, Director pentru Programe Internationale in cadrul Tiffin University.



Spre deosebire de alte MBA-uri, dincolo de programa standard, sunt luate in considerare necesitatile fiecarui student. Profesorii, americani cu totii, profesionisti care au dat dovada de excelenta academica, sustinuti de experienta internationala intr-un numar vast de industrii, impartasesc studentilor nu numai cunostintele lor de business, ci si experientele lor de viata.



„La Tiffin University standardele academice, superioare altor scoli de afaceri, conduc la excelenta, prioritate majora pentru orice mediu de business. Studentii nostri invata sa-si asume mai mult decat cred ca pot face pentru a putea sa isi descopere adevaratul potential.” a declarat Roxana Farrugia, Directorul Programului Tiffin Executive MBA in Romania.



Programul Executive MBA se intinde pe o perioada de 21 luni si contine 18 cursuri cu desfasurarea acestora in week-end; pentru fiecare curs sunt alocate trei week-end-uri in clasa, iar intre cursuri exista o pauza de patru saptamani. In total sunt 27 de week-end-uri de studiu in clasa.



La finalul programului absolventii vor primi diploma Executive Master in Business Administration oferita de Tiffin University, dar si o diploma de Master in Administrarea Afacerilor, oferita de Universitatea din Bucuresti.



Cei interesati de programul Tiffin EMBA pot aplica pana la data de 15 mai si vor beneficia de o reducere de 1500 euro din valoarea taxei de scolarizare.



Pentru mai multe informatii despre program, conditiile de inscriere si reducerile acordate, cei interesati sunt rugati sa acceseze pagina Tiffin Executive MBA.

Despre Tiffin University



Tiffin University promoveaza traditia calitatii ce are la baza un istoric de peste 125 de ani, timp in care a dezvoltat un portofoliu variat de domenii academice, studii universitare, postuniversitare si activitati extracurriculare. Succesul in piata romaneasca este intarit de colaborarea, din 1999, cu Universitatea Bucuresti. Din 2002, Programul Tiffin Executive MBA la UB a fost recunoscut drept unul dintre cele mai performante programe. In acest context, Tiffin University isi propune sa isi pastreze si sa isi imbunatateasca standardul de calitate oferit in programele de educatie manageriala, cu convingerea ca, in acest fel, aduce un aport consistent in ceea ce priveste cresterea calitatii in zona de management a companiilor private si publice din Romania.