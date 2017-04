Cel mai mare salariu de baza brut inregistrat in 2016 a fost de 38.500 de euro (172.477 de lei) pe luna si a fost obtinut de un director general al unei companii cu activitati in consultanta pentru afaceri, reiese din datele transmise de Inspectia Muncii, pe baza inregistrarilor transmise de catre angajatori in cadrul Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic.

Pe locul al doilea in clasamentul celor mai mari salarii inregistrate in 2016 s-a pozitionat, cu o remuneratie bruta de 166.103 de lei pe luna, un director al departamentului de Cercetare- Dezvoltare al unei companii care se ocupa cu fabricarea masinilor si utilajelor nespecifice N.C.A. Aceasta clasa cuprinde de la fabricarea de masini de uscat pentru lemn, celuloza, hartie sau carton pana la fabricarea aparaturii de lansare a avioanelor, scrie News.ro.

Pe locul al treilea in topul celor mai mari salarii brute de baza se afla un director general adjunct al unei companii care se ocupa de comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. Acesta a obtinut un salariu brut lunar de 149.070 de lei.

Activitatile in consultanta pentru afaceri par a fi destul de banoase, avand in vedere ca pe pozitia a patra in clasamentul celor mai mari salarii brute obtinute in 2016 se afla un directorul general al unei companii cu activitati in consultanta pentru afaceri care a inregistrat o remuneratie de 145.322 de lei pe luna.

Un director general al unei companii care se ocupa cu fabricarea biscuitilor, piscoturilor, a prajiturilor si a produselor conservate de patiserie a inregistrat anul trecut un salariu brut lunar de 145.000 de lei pe luna.

Printre cei care au obtinut unele dintre cele mai mari salarii de baza brute se numara si un director al departamentului de Cercetare- Dezvoltare al unei companii care se ocupa cu fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza. Acesta a obtinut o remuneratie bruta lunara de 142.572 de lei.

Pe locurile sapte si opt in clasamentul celor mai mari salarii de baza brute inregistrate anul trecut se afla doi fotbalisti care au fost rasplati fiecare, in 2016, cu o remuneratie de 142.129 de lei brut pe luna.

Tot anul trecut, un manager al unei companii din IT, care se ocupa cu activitati de realizarea a soft-ului la comanda (software orientat catre client), a inregistrat un salariu de baza brut lunar 131.166.

Pe locul al zecelea in clasamentul celor mai mari salarii de baza brute lunare inregistrate in 2016 s-a pozitionat un presedinte de banca/vicepresedinte/ prim-vicepresedinte care a obtinut o remuneratie bruta de 126.070 de lei.

Castigul salarial mediu net la nivel national, care include atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, a scazut cu 2,8%, sau 64 lei, in luna februarie fata de nivelul din luna precedenta, pana la 2.236 lei (496 euro), iar ritmul anual de crestere a incetinit puternic, la 14,5%, de la 18,4% in ianuarie, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica (INS).

