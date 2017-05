Majoritatea oamenilor cred ca totul se rezuma la bani in zilele noastre. Succesul este adeseori masurat in averea unui om. Prin aceasta forma de masurare a bunurilor o sa constatam ca nimeni nu are succes pentru ca, nu-i asa, nu ne multumim cu putin, ci vrem din ce in ce mai mult, scrie Revista CARIERE .

Conform The Economic Times, Bill Gates are o valoare estimata la 86 de miliarde de dolari, fiind unul dintre cei mai bogati oameni din lume. Totusi, daca luam in calcul venitul pe an, e posibil ca altcineva sa il depaseasca. Acest titlu se duce probabil la un manager de fonduri. De exemplu, Ray Dalio, administreaza companiile Bridgewater Associates de 120 de miliarde de dolari si anul trecut a castigat 3 miliarde de dolari ca si castig personal, potrivit Forbes. In concluzie, daca succesul inseamna atat cea mai mare valoare neta cat si cel mai mare salariu platit in fiecare an, atunci nici Bill Gates, nici Ray Dalio nu au succes. De ce? Pentru ca obtinerea celui mai mare venit anual este un succes numai daca banii sunt castigati in fiecare an.

Sursa foto: Revista Cariere