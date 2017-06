Astfel, potrivit cercetarii, stresul emotional ii afecteaza in proportie de 99%, in timp ce stresul social afecteaza aproximativ 97% dintre angajati.

De asemenea, atat femeile, cat si barbatii, sufera in proportii egale de probleme legate de stres, acesta afectand sanatatea fizica si psihica a angajatilor din Romania.

Cum pot angajatorii sa isi ajute oamenii

“Cel mai bun cadou pe care un manager il poate face angajatilor sai este acela de a le oferi cursuri specializate in managementul stresului, tocmai pentru ca acestia sa invete sa se relaxeze atat la serviciu, cat si acasa.Recomandarile noastre sunt ca programele de well-being sa vizeze in principal o schimbare de atitudine a angajatilor fata de propria viata, sa devina un fel de a fi al oamenilor si atunci isi vor dori sa fie parte din acest program, ei insisi promotorii starii de bine in compania respectiva", a explicat Simona Nicolaescu, fondatoarea Dynamic HR.

Cu o experienta de peste 13 ani in training, team-building, coaching si well-being, Dynamic HR incurajeaza si sustine programele care ajuta la pastrarea unui echilibru intre viata profesionala si viata personala a angajatilor organizand inca din anul 2011 Gala Work-Life Balance si deruland unul dintre primele programe de well-being din Romania, Saptamana Angajatului.

Studiului "Stres National", desfasurat a fost desfasurat in prima parte a anului 2017 si a urmarit relevarea nivelului de stres al angajatilor din Romania, dar si a modului de manifestare a acestuia. La cercetare au luat parte 804 angajati, majoritatea cu varste cuprinse intre 26 si 35 de ani, desfasurandu-si activitatea in departamente precum Resurse Umane sau Vanzari.

