Managementul practicat in Romania este inferior celui care predomina in UE, considera aproape 40% dintre directorii de companii din tara, arata o cercetare facuta de Consiliul Nationalal Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), impreuna cu Societatea Academica de Management din Romania (SAMRO).

Aproape o treime dintre manageri considera ca stilul de conducere este aproximativ la fel in Romania si in alte state din UE, iar peste o zecime dintre directori cred ca managementul romanesc este superior mediei europene, arata studiul prezentat luni, in cadrul unei conferinte organizata de CNIPMMR, potrivit News.ro.

In comparatie cu managementul din alte state din Europa Centrala si de Est, peste 37% dintre respondenti apreciaza ca managementul din Romania este la fel sau chiar superior, procent usor superior nivelului inregistrat in 2015, de 34,5%.

Puncte tari ale managementului din Romania

Cercetarea mai arata ca principalele puncte forte ale managementului national practicat in Romania ar fi centrarea pe obtinerea de performante (32%), elaborarea de strategii si politici bine fundamentate (22%), transferal intens de know-how managerial din alte tari (21%), dar si dezvoltarea unui sistem informatic performant (21%).

Punctele slabe relevate de studiu sunt nefocalizarea pe prioritati (29%), organizarea defectuoasa a activitatilor (25%), capacitatea redusa de a motiva salariatii din organizatie (20%), dar si reactiile intarziate si ineficace la oportunitatile si amenintarile din mediul economico-social (19%). In total, studiul mentioneaza 22 de puncte slabe.

Studiul a identificat drept prioritati de actiuni manageriale pe termen lung cresterea accelerata a productivitatii muncii, construirea unui mediu de afaceri favorabil firmelor, amplificarea nivelului PIB pe cap de locuitor, dar si cresterea gradului de ocupare al populatiei Romaniei in sectorul privat de la 13,8%, in 2014, la minimum 16% in 2020.

Suedia, liderul UE pentru inovare

Comisia Europeana a publicat “Tabloul de bord European pentru inovare” 2016, studiu ce ofera o analiza comparativa a performantei inovarii in tarile UE, in alte tari europene si in vecinii regionali prin evaluarea punctelor forte si slabe ale sistemelor nationale de inovare.

Noul tablou de bord arata ca performantele UE in materie de inovare continua sa creasca, in special datorita imbunatatirii calitatii resurselor umane, a mediului favorabil inovarii, a investitiilor cu resurse proprii si a sistemelor de cercetare atractive.

Astfel, Suedia ramane liderul UE pentru inovare, urmat de Danemarca, Finlanda, Olanda, Marea Britanie si Germania. Lituania, Malta, Marea Britanie, Tarile de Jos si Austria sunt cei mai rapidi inovatori.

Intr-o comparatie globala, UE se apropie de Canada si SUA, dar Coreea de Sud si Japonia se afla in continuare in frunte. China prezinta cel mai rapid progres printre concurentii internationali.

Romania a inregistrat doar o usoara imbunatatire fata de anul precedent, dar ramane sub nivelul din 2010, cand ajunsese la 48% din media UE.

Printre punctele tari identificate de raport se numara mediul favorabil inovarii, impactul vanzarilor si calitatea resurselor umane. In privinta punctelor slabe, Romania intampina probleme in cazul nivelului de inovare din tara si a numarului investitiilor firmelor in acest domeniu.

Datele CNIPMMR au evidentiat ca 34,3% din IMM-uri nu au alocat resurse pentru activitatile de inovare si doar 0,63% din organizatii au alocat inovarii peste 76% din totalul investitiilor lor, eforturile de inovare concentrandu-se cu precadere spre noile produse (33,3%), abordarile manageriale si de marketing noi (24,7%) si noile tehnologii (23,2%).

Printre principalele bariere in derularea activitatilor de inovare sunt insuficienta fondurilor proprii, accesul dificil la informatii relevante privind pietele sau noi tehnologii, incertitudinea privind cererea pentru produse inovative sau lipsa unor resurse umane adecvate, potrivit IMM-urilor.

Sursa foto: Shutterstock/ pixfly