Angajatorii din Romania au scos la concurs peste 220.000 de persoane in primele sase luni din 2017, cu peste 35% mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2016, se arata intr-un studiu eJobs. Cele mai multe joburi disponibile au fost in vanzari, administrativ/logistica si financiar. Deficitul de personal continua sa fie o problema in aproape toate domeniile, dar mai ales in sectoare precum IT, inginerie si financiar

Topul primelor 10 domenii in care angajatorii au cautat personal in primul semestru din 2017 sunt vanzari, administrativ/logistica, financiar, alimentatie/HoReCa, IT Software, constructii/instalatii, transport/distributie, relatii clienti/call center, inginerie si domeniul auto.

Prima jumatate a acestui an a fost foarte buna pentru cei care au cautat un nou job, numarul anunturilor de recrutare depasind atat nivelurile inregistrate in anii anteriori crizei economice (2007/2008), cat si pe cele din perioada recenta. Astfel, s-a observat o crestere de peste 35% a numarului de locuri de munca fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar deficitul de personal continua sa fie o problema in aproape toate domeniile, dar mai ales in sectoare precum IT, inginerie si financiar Bogdan Badea, Head of Sales eJobs Group

Cei mai mari angajatori din Romania

In primele sase luni ale anului, cei mai mari angajatori au fost agentiile de recrutare personal, precum Adecco, APT Resources & Services si GI Group Staffing Company.

Din randul companiilor, printre cei mai activi 10 angajatori in functie de numarul de anunturi de recrutare publicate pe platforma eJobs.ro in primele sase luni ale acestui an se numara si Lidl, compania Emerson, care se ocupa cu furnizarea si proiectarea de servicii tehnologice si servicii de inginerie, Interbrands - cel mai mare jucator de pe piata de distributie, Sensiblu, dezvoltatorul de jocuri video Ubisoft si producatorul german de componente auto Hella Romania.

Cei mai multi candidati s-au orientat catre companiile din domeniul retail. Astfel, aproape 57.000 de candidati au aplicat la pozitiile deschise de compania Profi Rom Food pe eJobs.ro in primul semestru, in timp ce Altex Romania a inregistrat peste 37.000 de candidati pentru joburile publicate. Totodata, foarte cautate au fost si locurile de munca oferite de Adecco Resurse Umane (33.400 de candidati), Kaufland Romania (peste 25.000 de candidati), Grup Renault Romania (25.000 de candidati) sau Pepco Retail (22.700 de candidati).

Bucuresti si Cluj, orasele cu cele mai multe joburi disponibile

Cele mai multe locuri de munca disponibile in primele sase luni ale anului 2017 au fost in Bucuresti, unde companiile au publicat aproape 32.000 de anunturi de recrutare. Bucuresti este urmat de Cluj-Napoca, unde companiile care angajeaza prin intermediul platformei eJobs.ro au avut aproape 6.500 de anunturi, si de Brasov si Timisoara, care au inregistrat un numar similar de anunturi, putin peste 3.500. In clasament urmeaza si Iasi, cu circa 3.300 de anunturi publicate de angajatorii din zona.

Urmatoarele cinci orase din top 10 cele mai atractive din punct de vedere al locurilor de munca disponibile au fost, in primul semestru din 2017, Oradea, Constanta, Sibiu, Arad si Ploiesti.

