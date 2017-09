In plin razboi al talentelor, pe o piata a muncii dinamica si cu o oferta in scadere pe anumite segmente, presiunile pe beneficiile salariale sunt din ce in ce mai mari. Reprezentantii jucatorilor din piata de asigurari si pensii private spun ca beneficiile din aceasta zona incep sa conteze din ce in ce mai mult si, in anumite cazuri punctuale, chiar sa faca diferenta.

Virgil Soncutean, CEO Allianz-Tiriac Asigurari, a explicat ca beneficiile extrasalariale din zona asigurarilor de sanatate sunt, in acest moment, vedeta pietei, dar si contributia suplimentara la pilonul 3 de pensii vine din urma.

“Apar foarte des in interviuri discutii despre ce cuprinde polita de asigurare de sanatate sau in ce masura compania completeaza contributia, decat negocierea salariului in sine. De exemplu, in cazul companiei noastre, exista o perioada de un an de asteptare pana cand angajatul intra in programul de asigurari de grup. La interviuri, cea mai intalnita negociere este aceasta perioada si cum se poate scurta, decat o crestere cu 5-10% a salariului de baza. Beneficiile extrasalariale pot activa un plus de motivare, spre deosebire de salariu, care oricat de mare este, nu activeaza aceasta motivare suplimentara”, a declarat CEO-ul Allianz Tiriac, in conferinta WS2GROW, organizata de wall-street.ro, in parteneriat cu 7Card, Lugera, Oracle si Smart Experience.

Mihai Popescu, CEO Ergo Asigurari, spune ca desi asigurarile nu sunt cele mai dorite, lista de prioritati se schimba atunci cand in cadrul organizatiei apare un accident, un caz de invaliditate sau un caz nefericit. “Nu este genul de beneficiu pe care ti-l doresti, nu vrei sa te gandesti la asa ceva. Cu toate acestea, oferirea unor beneficii precum asigurarile de grup excede dorinta de a imbunatati satisfactia imediata, ci are rol de responsabilitate sociala. Cred ca este greu de masurat retentia imediata in urma acestor beneficii”, a explicat Mihai Popescu.

Radu Craciun, CEO BCR Pensii, remarca o crestere a interesului din zona corporate pentru pensiile private. “Piata muncii din Romania devine din ce in ce mai fierbinte, sunt anumite sectoare unde firmele isi fura, literalmente, angajatii. Deloc intamplator, aceleasi sectoare au apetitul cel mai ridicat pentru beneficii de acest gen, in mare parte pentru ca restul beneficiilor au fost deja bifate si ca sa fii atractiv, trebuie sa faci pasul urmator.

“Aceasta tendinta ne obliga sa fim mai atenti cu ceea ce oferim. Piata corporate este sofisticata, criteriile de selectare a administratorilor sunt din ce in ce mai riguroase. Angajatorii se uita la plaja de produse oferite de un administrator, la performanta investitionala si la puterea de distributie nationala. Asadar, lansand la o parte contextul politic, ma simt incurajat de evolutiile pe care le vad in piata”, a conchis Craciun.