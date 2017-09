Anual, peste 22.000 de liceeni si studenti participa la cel mai mare targ international de universitati din Europa de sud-est pentru a afla informatii despre programele de studiu din Romania si din strainatate. Aproape un sfert dintre tinerii care vin la RIUF cauta programe de licenta si masterat in strainatate, principalele destinatii fiind Marea Britanie, Olanda, Germania, Franta si Germania.

Din ce in ce mai multi elevi si studenti isi doresc sa beneficieze de o curricula cuprinzatoare, care sa le puna la dispozitie atat notiuni teoretice, cat si practice. Universitatile din strainatate au identificat aceasta nevoie stringenta si au adaptat programa, pentru ca studentii sa aiba la indemana toate resursele pentru a le deschide calea catre o cariera aleasa din prisma experientei academice. Nu e de mirare faptul ca aceasta structura a universitatilor a atras nu un numar din ce in ce mai mare de studenti, ci si nenumarate companii care doresc sa recruteze forta de munca chiar din campusurile universitatilor. Sute de multinationale investesc in educatie, implicit in universitati, pentru ca tinerii sa poata invata o meserie per se chiar de pe bancile facultatii Bogdan Kochesch, Managing Partener Educativa

Universitati cu rata de angajabilitate de peste 90% vin la Bucuresti

Pe 7 si 8 octombrie, RIUF aduce la Bucuresti peste 120 de universitati din toata lumea, mare parte dintre acestea bucurandu-se de rate de angajabilitate de aproape 100% pentru studentii lor.

Conform Times Higher Education, dintre universitatile olandeze, 10 dintre cele prezente la targul de universitati sunt clasate in top 20 al institutiilor din Olanda cu rata extraordinara de angajabilitate. Acestea sunt: University of Amsterdam (locul 5), University of Twente (locul 5), University of Groningen (7), Universitati din Rotterdam (10), Fontys University of Applied Sciences (14), HU University of Applied Sciences (14), Tilburg University (17), Utrecht University (17), InHolland University (20).

Dintre universitatile britanice, RIUF pune fata în fata studentii cu reprezentantii universitatilor cu rata de angajabilitate sporita, potrivit studiului realizat de Times Higher Education. Imperial College London (5), University College London (8), University of Bristol (9), University of Southampton (21), Queen Mary University of London (24), University of Sheffield (29), University of Birmingham (32), Brunel University (33) sunt doar cateva dintre marile centre academice din Regatul Unit prezente la eveniment.

Lista completa a universitatilor care vin in Romania in aceasta toamna poate fi consultata pe site.

Cum gasesti domeniul potrivit in care vrei sa iti construiesti o cariera?

Pentru cei care inca nu au gasit domeniul sau programul de studiu pe care vor sa-l urmeze pentru a-si contura o cariera de succes, la RIUF vor gasi echipe de consilieri educationali sau vocationali care vor oferi informatii detaliate despre procesul de admitere in strainatate, dar si in Romania.

In plus, vizitatorii vor avea ocazia sa participe la RIUF YouForum, singura conferinta de dezvoltare personala si orientare in cariera, dedicata 100% elevilor si studentilor. In cadrul panelurilor de discutii si a atelierelor practice, invitatii urmaresc sa ofere exemple personale prin care sa motiveze tinerii in alegerile lor educationale si profesionale.

RIUF-The Romanian International University Fair organizeaza editia cu numarul 21 in Bucuresti, 7-8 octombrie, la Sala Palatului, in Timisoara, pe 10 octombrie, la CRAFT – Centrul Regional de Afaceri Timisoara si in Iasi, 12 octombrie, Palas Congress Hall Iasi si sunt asteptati peste 12.000 de vizitatori.

