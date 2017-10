Nu fii prima care mentioneaza o suma

Multi experti sugereaza discutarea salariului doar dupa ce angajatorul mentioneaza o cifra, scrie Marketwatch. In acest fel nu veti cere mai putin decat angajatorul era dispus sa plateasca.

Totusi, daca in timpul interviului ti se cere sa mentionezi salariul dorit, este bine sa ai deja formata anterior o idee despre salariul de baza si sa ceri cu 10 -15% mai mult. Angajatorul iti va oferi ceva mai putin, astfel ca in final veti ajunge la un compromis ok pentru tine.

Intereseaza-te despre salarii in respectiva companie/industrie

Daca urmeaza sa te angajezi intr-o corporatie cunoscuta la nivel international, ai sanse mari sa gasesti informatii despre salarii chiar de la angajatii acesteia pe website-uri precum Glassdoor.

Totusi, daca nu gasesti astfel de informatii online, cel mai bine este sa apelezi la un prieten, sau la prietenul unui prieten care lucreaza in respectiva companie sau macar in respectiva industrie, astfel incat sa ai o idee despre salariile care se practica, inainte sa te prezinti la interviu.

Gaseste metode creative pentru a-ti mari salarilul

Atunci cand angajatorul are un buget strict de salarii pe care nu poate sa il depaseasca, a cere un salariu mai mare decat cel oferit devine un lucru inutil. In aceasta situatie merita sa iei in consderare o remuneratie bazata pe criterii de performanta.

Mai exact, cere un contract in care sa se mentioneze ca vei primi o marire salariala, sau bonusuri, atunci cand indeplinesti anumite criterii, intr-o anumita perioada de timp.

Cere beneficii non-salariale

Poti de asemenea cere diverse avantaje care sunt diferite de salariul de baza. De exemplu, poti ere un program flexibil, sau bani pentru dezvoltarea profesionala. Este important sa ii explici si sa poti convinge angajatorul de faptul ca aceste beneficii iti vor imbunatati productivitatea, lucru care in final va fi benefic companiei.

“De exemplu, ii poti spune angajatorului ca muncesti cel mai bine atunci cand te simti apreciata de compania pentru care lucrezi. A ma simti apreciata inseamna pentru mine sa pot lucra la orele cand sunt mai productiva, adica de la 07:00 la 15:00. Putem sa ajungem la o intelegere in acest sens?”, spune Kate Gremillion.

Negocierea este un avantaj in sine

Multi recrutori sunt pregatiti sa iti ofere un salariu mai mare decat cel pus pe masa initial… insa pentru a-l obtine trebuie sa stii sa negociezi, spune Kate Gremillion, CEO al Mavenly + Co, companie americana ce ofera consultanta specializata pentru dezvoltarea profesionala a femeilor.

Negocierea te poate ajuta chiar si atunci cand esti la primul job. Peste trei sferturi din angajatorii care au participat la un sondaj spun ca absolventii care au cerut mai multi bani decat li s-a oferit initial au parut mai increzatori in propriile forte.

De asemenea, negocierea in sine este o aptitudine in plus pe care angajatorii o pot recunoaste. Un studiu realizat de Harvard Kennedy School a aratat ca femeile au rezultate mai bune la interviurile in care mentioneaza urmatorul lucru: “sper ca veti considera abilitatea mea de a purta negocieri ca fiind folositoare pentru acest job”.

