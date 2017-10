86% dintre angajatorii romani se confrunta cu o lipsa acuta de candidati valorosi atunci cand recruteaza, potrivit unui studiu eJobs. Unul dintre principalele motive este competitivitatea ridicata din piata muncii.

Pentru fiecare pozitie deschisa, 58% dintre companiile participante la sondaj sustin ca au mai putin de 50 de aplicanti, in timp ce 26% primesc intre 50 si 100 de CV-uri. Doar 7% dintre companii au pana la 200 de candidati pentru o pozitie deschisa, iar 9% au peste 250 de candidati, acestea fiind majoritatea companii mari si foarte mari. Cu toate acestea, si oferta de candidati din piata, in ansamblu, a scazut in ultimii cativa ani, observa 77% dintre companiile respondente, in timp ce 5%...