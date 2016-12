In topul celor mai bine vandute produse se afla sistemul de asistenta pentru locuinte Amazon Echo si versiunea mai mica a acestuia, Echo Dot, a afirmat Jeff Wilke, director executiv al diviziei de consum a Amazon, intr-un comunicat, conform News.ro.

”In pofida celor mai bune eforturi si a cresterii productiei, inca avem probleme sa le avem in stoc”, a aratat Wilke. Vanzarile dispozitivului controlat vocal Echo sunt de noua ori mai mari decat au fost in sezonul de anul trecut al sarbatorilor, potrivit companiei. Amazon nu dezvaluie date comparabile cu anul trecut referitoare la vanzari. Amazon a vandut probabil in acest an 4-5 milioane de dispozitive Echo dotate cu asistentul Alexa, estimeaza R.J. Hottovy, analist la Morningstar.

Utilizatorii pot comanda Echo sa efectueze o serie de sarcini, de la redarea de muzica la activarea beculetelor de Craciun. Peste 72% dintre clientii Amazon din intreaga lume au facut cumparaturi de pe dispozitive mobile, iar ziua de 19 decembrie a fost cea mai aglomerata zi a sezonului de cumparaturi, potrivit companiei.

Alexa si Amazon Dash, un serviciu de comenzi printr-un singur buton, permit cumparatorilor sa nu se mai deplaseze in magazinele fizice si vor spori presiunile asupra retailerilor concurenti care incearca sa isi mareasca numarul clientilor in magazine si traficul pe paginile lor proprii de Internet. Alte best seller-uri ale Amazon includ filmul ”Finding Dory”, casca pentru realitate virtuala Gear VR a Samsung Electronics si jocurile Pokemon Sun si Pokemon Moon ale Nintendo.

Sursa foto: Sallyeva | Dreamstime.com