Aflat in partea de est a Bucurestiului, pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57, cel de-al doilea magazin IKEA din Romania va fi construit pe piloni, va avea o suprafata de aproximativ 37.000 de metri patrati si va contribui la crearea a 300 de locuri de munca, in urma unei investitii de 80 de milioane de euro – reprezentand valoarea cumulata a terenului si a constructiei.

„Urmatorul pas este sa depunem documentatia pentru autorizatia de constructie si, prin aceasta, sa ajungem mai aproape de data de deschidere pe care ne-o dorim pentru al doilea magazin IKEA din Romania: finalul anului 2018”, a declarat Stefan Vanoverbeke, country retail manager IKEA South-East Europe.

Primul magazin IKEA din Romania a fost deschis in martie 2007, in zona comerciala Baneasa. Pana in luna martie 2010 a fost operat in sistem de franciza locala, iar dupa aceea IKEA Romania a devenit parte din IKEA Group. Acesta, alaturi de magazinul online, au adus, afaceri de 514,6 milioane lei in ultimul an financiar, o crestere de 21,5% fata de anul precedent. Aceste cifre se traduc in 3,2 milioane de vizitatori in magazin, respectiv 6,6 milioane de vizitatori unici pe site (un avans de 17%).

FOTO: IKEA Pallady

„Romania este tara cu cel mai mare potential de dezvoltare din regiunea de Sud-Est a Europei si facem noi pasi in procesul de expansiune in toata tara, nu numai in Bucuresti. Planuim sa atingem un numar total de 9 magazine - cel mai mare numar de magazine din tarile din regiunea de sud-est – cu o investitie totala de peste 500 de milioane de euro. Oamenii sunt foarte importanti pentru noi si cea mai frumoasa parte este faptul ca vom crea 3.000 de locuri de munca in Romania,” a adaugat Stefan Vanoverbeke.

Pana in anul 2025 IKEA isi propune sa deschida in regiunea Europei de Sud-Est 13 magazine, dintre care 8 se afla in Romania. Astfel, primele orase pe lista expansiunii locale sunt Timisoara, Brasov si Cluj-Napoca.

“Nu am hotarat inca in ce oras vom deschide primul magazin din afara Capitalei, insa estimam ca se va intampla in 2021. Momentan suntem in cautare de terenuri. In functie de ce vom gasi vom vedea si cat urmeaza sa investim in aceste magazine. De regula, bugetul alocat deschiderii unui magazin IKEA este cuprins intre 40 si 100 milioane de euro”, spunea la finalul anul trecut Vanoverbeke.

Printre principalii concurenti ai IKEA in Romania se numara austriecii de la kika, Lemet, Casa Rusu.