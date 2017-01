Firma elvetiana Heidi Chocolat Group AG, companie specializata in ciocolata premium, achizitioneaza Schwermer Dietrich Stiehl GmbH, un renumit producator german de praline premium si martipan Königsberger, amplasat in Bad Wörishofen.

Prin aceasta Heidi, care detine o fabrica in Pantelimon, isi mareste capacitatea de productie, isi intareste competentele in domeniul pralinelor premium si isi imbunatateste prezenta in pietele din Germania si Austria.

“Heidi Chocolat S.A. din Romania va beneficia de o gama largita de produse si de extinderea capacitatii de fabricatie pentru noi produse. Totodata, fabrica din Germania creeaza pentru produsele Heidi deja existente, posibilitatea unui acces imbunatatit pe piata de dulciuri germana”, confirma Peter Mueller (foto), director general al Heidi Chocolat.

“Ne bucuram ca am putut incheia negocierea cu familia Stiel intr-un mod atat de pozitiv. Suntem de asemenea foarte bucurosi ca l-am castigat in calitate de director general Schwermer pe Erwin Vondenhoff, cel care anterior a condus Heidi Chocolat S.A Romania. De asemenea, prin intermediul canalelor de vanzare internationale vom pune in aplicare noi concepte de marketing. Mai mult decat atat, posibilitatile de productie Schwermer ne vor permite sa acceleram procesul de inovatie al brandului Heidi”, adauga Gerald Neumair, presedintele Consiliului de Administratie al Grupului Heidi Chocolat AG.

Prezenta in 50 de tari, Heidi Chocolat a fost fondata in anul 1994 de catre familia elvetiana Laederach, proprietarul companiei Confiseur Laederach AG, un faimos producator de produse de cofetarie si ciocolata premium. In aprilie 2013, Heidi a devenit parte a KEX Confectionery SA. Tot din grupul KEX face parte si Heidi Chocolat AG.

Peste jumatate din productia companiei este destinata exportului, cele mai importante piete fiind Germania, Austria, Marea Britanie, Polonia, Elvetia, Rusia si China.Compania detine o capacitate de productie situata in Pantelimon, langa Bucuresti, cu peste 350 de angajati. Compania a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 98,7 mil. lei si un profit net de 1,3 mil. lei.